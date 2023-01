Black Wings ließen gegen das Schlusslicht nichts anbrennen

Wenn der Kapitän gebraucht wird, lässt er sich nicht bremsen. Brian Lebler meldete sich nach seiner am 1. Jänner erlittenen Schulterverletzung früher als erwartet zurück und leistete seinen Beitrag zur Rückkehr der Steinbach Black Wings auf die Siegerstraße. Knapp 48 Stunden nach der 1:4-Niederlage gegen Bozen setzten sich die Linzer vor 2660 Fans an der Unteren Donaulände gegen Schlusslicht Pioneers Vorarlberg klar mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) durch. Damit gelang die Revanche für die am 26. Oktober erlittene 2:3-Heimpleite gegen die Cracks aus dem Ländle.

Lebler blieb zwar ohne Scorerpunkt, doch allein seine physische Präsenz ist für den EHC Goldes wert. Weil der KAC bei Titelverteidiger Salzburg 3:4 nach Verlängerung unterlag, wuchs der Vorsprung der Black Wings auf Platz sieben auf sechs Punkte an. Die Top Sechs qualifizieren sich direkt für das Play-off-Viertelfinale.

„Wir streben das an, werden aber nicht rechnen“, sagte Coach Philipp Lukas, für den die Offensivausbeute diesmal zufriedenstellend war. In den acht Partien zuvor waren den Oberösterreichern nur 14 Tore geglückt, gestern klingelte es fünf Mal. Das lag vor allem an Martin Schumnig, der sich zweimal in die Schützenliste eintrug. Das 1:0 (18.) war der Dosenöffner, das 4:0 (38.) Draufgabe. Zudem scorten Michael Haga (25.), Brodi Stuart (37.) und Graham Knott (46.). Goalie Thomas Höneckl entschärfte sämtliche 23 Schüsse der Gäste. Das Tor von Haga war auch das 100. der laufenden Saison. Zur Einordnung: Nach dem 5:0-Heimsieg fehlen den Black Wings noch fünf Treffer auf die Endausbeute der Vorsaison nach dem Grunddurchgang.

Trotz des einseitigen Geschehens entluden sich die Emotionen (49.), Nach einer Kontroverse an der Bande flogen die Fäuste, Andreas Kristler, Brodi Stuart bzw. Tobias Reinbacher wanderten zur Abkühlung auf die Strafbank.

Für die Linzer geht es am Dienstag mit einem Gastspiel in Villach weiter. Wir berichten- wie gewohnt - per Liveticker ab 18.15 Uhr.

