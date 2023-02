Black Wings besuchten WTA-Finalspiel in Linz

Spieler der Steinbach Black Wings besuchten am Sonntag das Finalspiel des Upper Austria Ladies Linz zwischen Anastasia Potapova und Petra Martic. Die Linzer sahen einen 6:3, 6:1-Erfolg der Russin über die Kroatin.

Für die Linzer selbst geht es am Valentinstag mit einem Gastspiel in Wien weiter, bei dem es für die Linzer in der 44. von 48 Runden des Grunddurchgangs um den Verbleib in den Top-6 geht. Wir berichten wie gewohnt per Liveticker aus Wien.

Die Steinbach Black Wings mit Turnier-Direktorin Sandra Reichel, Linz-AG-Chef Erich Haider und Turnier-Botschafterin Barbara Schett. Bild: Cityfoto

