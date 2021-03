Black Wings beginnen mit den Planungen für die nächste Saison

Am 5. Dezember war der 47-Jährige von den Kärntnern entlassen worden, am 7. März ließ der VSV mit einer an Dramatik nicht zu überbietenden Aufholjagd in Dornbirn (6:5 nach Penaltyschießen und 1:4-Rückstand) die Viertelfinalträume der Linzer brutal platzen.

Bei Punktegleichheit bezahlten die Steinbach Black Wings 1992 letztlich den Preis für den in diesem Fall ausschlaggebenden Grunddurchgang, den sie als abgeschlagenes Schlusslicht abgeschlossen hatten. "Ich bin trotzdem so stolz auf die Burschen. Sie haben so viele Prügel einstecken müssen und dennoch nie aufgegeben", betonte Ceman, der jetzt mit den Planungen für die neue Saison beginnt. Der Vertrag des in Linz unumstrittenen und geschätzten Trainers läuft bis 2022.

Steinbach Group bleibt an Bord

Noch länger hat sich der Namens- und Hauptsponsor an den Verein gebunden: Die "Steinbach Group" aus Schwertberg (Pool-Großhändler) gab im Oktober 2020 ihr Ja-Wort zu einen Deal über drei Jahre. Die Suche nach weiteren (neuen und ehemaligen) Geldgebern läuft. Letztere wären hilfreich, um den Kontrakt mit Kapitän Brian Lebler verlängern zu können.

"Es wird schwierig, ihn zu halten. Er hat ein aus meiner Sicht gutes Angebot vorliegen, das 20 bis 30 Prozent über den meisten anderen Spielern angesiedelt ist. Bis jetzt hat er ein Vielfaches verdient", sagt Wings-Manager Gregor Baumgartner über den 32-Jährigen, der bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der "Regular Season" hinter KAC-Goalie Sebastian Dahm Zweiter wurde.

Es ist schon kurios, dass die entscheidende Liga-Phase ohne den besten Torschützen (Lebler/33 Treffer) und Topscorer (Dragan Umicevic/64 Punkte) stattfindet. "Für uns ist es eine Riesenenttäuschung, wir waren ja so knapp dran", gestand Linz-Stürmer Marco Brucker. Statt Play-offs gibt es heute nur einen teaminternen Saisonausklang.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.