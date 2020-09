Black Wings 1992 trennen sich von Nachwuchschef Robert Lukas

Die Black Wings 1992 kommen einfach nicht zur Ruhe.

Jetzt ist Feuer am Dach, steigen Dutzende Eltern auf die Barrikaden, nachdem sie in einem Rundschreiben des beliebten Eishockey-Nachwuchschefs Robert Lukas erfahren haben, dass er seinen Sessel beim EHC räumen muss. Heute um 11.57 Uhr hatte der legendäre Verteidiger, der mehr als 1000 Spiele in der höchsten österreichischen Liga absolviert hatte, ein Mail mit Verhaltensregeln in der Corona-Krise ausgeschickt. 18 Minuten später folgte ein weiteres E-Mail, in der der 42-Jährige seinen bevorstehenden unfreiwilligen Abgang von den Black Wings 1992 mitteilte.

Ein Vater eines Nachwuchsspielers ließ den OÖN diese Nachricht zukommen. Mit den Worten „Ich weiß nicht, wie ich meinem Sohn das beibringen soll. Er wird in Tränen ausbrechen.“ Robert Lukas ist eine echte Integrationsfigur, die sich von Früh bis spät den Allerwertesten für eine erfolgreiche Zukunft des Linzer Eishockeys aufreißt. Am 15. Oktober soll er seinen letzten Arbeitstag haben.

Lukas, der telefonisch vorerst nicht zu erreichen war, formulierte die Hiobsbotschaft so:

„Hallo liebe Eltern, Ich möchte euch darüber in Kenntnis setzen, dass ich soeben ein Kündigungsschreiben seitens der Black Wings erhalten habe. Gründe wurden keine genannt. Ich sehe es als meine Pflicht an, euch so schnell wie möglich darüber zu informieren. Wie es bei den Black Wings Juniors weitergehen soll, kann ich euch zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Derartige Fragen können und müssen der Generalmanager, der Vorstand und der Präsident beantworten. Sollte ich etwas erfahren, werde ich es natürlich so schnell wie möglich weiterleiten. MsG Robert Lukas“

Den OÖN liegt auch das von Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag abgestempelte und unterfertigte Kündigungsschreiben vom 14. September (also gestern) vor. Darin heißt es unter dem Titel „Auflösung des Dienstverhältnisses“:

„Sehr geehrter Herr Lukas! Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihr Dienstverhältnis unter Einhaltung der 1-monatigen Kündigungsfrist kündigen. Ihr letzter Arbeitstag ist somit der 15. 10. 2020. Ihre Abmeldeunterlagen werden Ihnen am letzten Arbeitstag übergeben bzw. per Post übermittelt. Wir ersuchen um Kenntnisnahme! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem weiteren Werdegang und verbleiben mit freundlichen Grüßen: Ing. Peter Freunschlag“

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at