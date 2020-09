Black Wings 1992 eröffnen die Saison beim Rekordmeister

Die ICE Hockey League hat heute den Spielplan für die Meisterschaft 2020/21 veröffentlicht. Für die Black Wings 1992 geht es mit einem brisanten Auswärtsmatch los, das vom neuen Free-TV-Partner PULS 24 (derzeit auch via Kabelnetzbetreiber LIWEST empfangbar) übertragen werden wird, los. Am 25. September, 19.30 Uhr, wartet in Klagenfurt Rekordmeister KAC, der immer noch amtierender Champion ist. Denn die abgelaufene Spielzeit wurde am 10. März wegen der Corona-Pandemie abgebrochen, zu diesem Zeitpunkt standen die „Rotjacken“ kurz vor dem sportlichen Aus. Denn die Linzer führten in der Best-of-7-Viertelfinalserie 3:0 und waren nur noch einen Sieg vom Aufstieg entfernt.

Sechseinhalb Monate später kommt es zu einem Wiedersehen mit dem KAC. Es wird ein spezielles Match. Vor allem für Stürmer Andrew Kozek, der jetzt wieder bei den Black Wings am Puck ist und 2019/20 noch für die „Rotjacken“ scorte. Das erste Heimspiel der Oberösterreicher steigt dann am Sonntag, dem 27. September, 17.30 Uhr, gegen die Graz 99ers. Wie viele Fans in die 4865 Zuschauer fassende Linz-AG-EisArena strömen dürfen, ist noch offen und abhängig von eingereichten Sicherheitskonzepten sowie von Gesprächen mit Behörden und Ministerien. Eine vierstellige Zahl sollte es aber schon werden.

In Runde drei am Freitag, dem 2. Oktober (19.15 Uhr), blendet sich der Pay-TV-Sender Sky beim Match der Black Wings in Wien gegen die Vienna Capitals ein. Auch am vierten Spieltag am Sonntag, dem 4. Oktober, werden die Black Wings live zu sehen sein. Das Heimmatch gegen den Villacher SV findet bereits um 16.30 Uhr statt - live auf PULS 24.

Spielplan noch nicht in Stein gemeißelt

Sollten Covid-19-bedingte Behördenvorgaben der involvierten Länder Einschränkungen im Spielbetrieb vorschreiben, kann es zu späteren Änderungen im Spielplan bzw. auch beim Modus kommen. In der von bet-at-home gesponserten ICE Hockey League sind elf Klubs aus vier Nationen vertreten. Aus dem Ausland sind der HC Bozen Südtirol (ita), Fehervar (Hun) und die Bratislava Capitals (Svk) mit von der Partie. Die rot-weiß-roten Repräsentanten heißen Black Wings 1992, KAC, Red Bull Salzburg, Vienna Capitals, Villacher SV, Graz 99ers, HC Innsbruck und Dornbirn Bulldogs.

PULS 24 wird bis zu 45 Saisonmatches live übertragen, allerdings nicht zur Primetime. Der angestammte Sendetermin wird Sonntag, 16.30 Uhr sein.

Modus bleibt (vorerst) unverändert

Die letzte Runde der ersten Grunddurchgangs-Phase (44 Runden, 40 Matches pro Team) soll am Sonntag, dem 7. Februar 2021, stattfinden. Wie in der Vorsaison qualifizieren sich die Top-5 vorzeitig für die Playoffs 2021 und spielen danach in der Pick Round (je eine Hin- und Rückrunde) das Pick- und Heimrecht für die Postseason aus. Die Bonuspunkte werden in absteigender Reihenfolge mit 4-2-1-0-0 vergeben.

Die Teams auf den Plätzen 6 bis 11 kämpfen hingegen im Anschluss in der Qualifikationsrunde um die letzten drei Playoff-Tickets, die Vergabe der Bonuspunkte erfolgt in absteigender Reihenfolge mit 8-6-4-2-1-0. Die Platzierung nach den ersten 44 Runden ist weiterhin ausschlaggebend dafür, wenn zwei oder mehr Mannschaften in der Pick- bzw. Qualification Round am Ende punktgleich sein sollten.

Das sind die Spieltermine der Black Wings 1992 im Grunddurchgang

Freitag, 25. September, 19.30 Uhr: KAC - Black Wings (PULS 24)

Sonntag, 27. September, 17.30 Uhr: Black Wings - Graz 99ers

Freitag, 2. Oktober, 19.15 Uhr: Vienna Capitals - Black Wings (Sky)

Sonntag, 4. Oktober, 16.30 Uhr: Black Wings - Villacher SV (PULS 24)

Freitag, 9. Oktober, 19.15 Uhr: Black Wings - Red Bull Salzburg

Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr: Fehervar - Black Wings

Freitag, 16. Oktober, 19.15 Uhr: Black Wings - Bratislava Capitals (Sky)

Freitag, 23. Oktober, 19.45 Uhr: HCB Südtirol - Black Wings

Sonntag, 25. Oktober, 16.30 Uhr: Dornbirn Bulldogs - Black Wings (PULS 24)

Freitag, 30. Oktober, 19.15 Uhr: Black Wings - HC Innsbruck

Sonntag, 1. November, 17.30 Uhr: Black Wings - Fehervar

Samstag, 14. November, 19.15 Uhr: Black Wings - Dornbirn

Montag, 16. November, 18.30 Uhr: Bratislava Capitals - Black Wings

Freitag, 20. November, 19.15 Uhr: Black Wings - Vienna Capitals

Sonntag, 22. November, 16.30 Uhr: Graz 99ers - Black Wings (PULS 24)

Freitag, 27. November, 19.15 Uhr: Black Wings - HCB Südtirol

Sonntag, 29. November, 16.30 Uhr: Salzburg - Black Wings (PULS 24)

Freitag, 4. Dezember, 19.15 Uhr: Black Wings - KAC

Sonntag, 6. Dezember, 17.30 Uhr: Villacher SV - Black Wings

Dienstag, 8. Dezember, 17.30 Uhr: Innsbruck - Black Wings

Sonntag, 13. Dezember, 16.30 Uhr: HCB Südtirol - Black Wings

Dienstag, 15. Dezember, 19.15 Uhr: Black Wings - Salzburg

Freitag, 18. Dezember, 19.15 Uhr: Graz - Black Wings

Samstag, 19. Dezember, 19.15 Uhr: Black Wings - Dornbirn

Dienstag, 22. Dezember, 19.15 Uhr: Villach - Black Wings

Samstag, 26. Dezember, 17.30 Uhr: Vienna Capitals - Black Wings

Montag, 28. Dezember, 19.15 Uhr: Black Wings - Fehervar

Mittwoch, 30. Dezember, 18.30 Uhr: Bratislava Capitals - Black Wings

Freitag, 1. Jänner 2021, 17.30 Uhr: Fehervar - Black Wings

Sonntag, 3. Jänner, 17.30 Uhr: Black Wings - Bratislava Capitals

Dienstag, 5. Jänner, 19.15 Uhr: Black Wings - Vienna Capitals

Freitag, 8. Jänner, 19.15 Uhr: Black Wings - KAC

Sonntag, 10. Jänner, 17.30 Uhr: Dornbirn - Black Wings

Sonntag, 17. Jänner, 17.30 Uhr: Black Wings - Graz

Freitag, 22. Jänner, 19.15 Uhr: Black Wings - Villach

Sonntag, 24. Jänner, 17.30 Uhr: KAC - Black Wings

Samstag, 30. Jänner, 19.15 Uhr: Black Wings - Innsbruck

Dienstag, 2. Februar, 19.15 Uhr: Salzburg - Black Wings

Freitag, 5. Februar, 19.15 Uhr: Innsbruck - Black Wings

Sonntag, 7. Februar, 16.30 Uhr: Black Wings - HCB Südtirol

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at