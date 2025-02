Benedikt Oschgan feierte Debüt in Schwedens Top-Liga

Benedikt Oschgan spielte schon für die Kampfmannschaft in Växjö.

Dienstag, 8. Oktober 2024 und Donnerstag, 13. Februar 2025 - das sind zwei Tage, die der 19-jährige Benedikt Oschgan aus Linz sein Leben lang nicht vergessen wird. Bis zum Ende der Sommerpause war sein Plan, die aktuelle Saison bei den Steel Wings Linz zu spielen. Es kam anders. Wenige Tage nach dem Rückzug der Steel Wings aus der Alps Hockey League absolvierte der Torhüter ein Probetraining in Växjö. Zwei Tage später unterschrieb er einen Vertrag bei den Südschweden.

Durch gute Leistungen in der U20, für die er geholt wurde, und einer Verletzung des Einser-Goalies der Kampfmannschaft saß er für die Växjö Lakers Anfang Oktober ein erstes Mal als Ersatzgoalie in der SHL auf der Bank. Einen ersten Einsatz gab es dann aber ausgerechnet gegen Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League.

Danach kehrte der amtierende österreichische U20-Staatsmeister in die J20-Nationell zurück, ehe er im Jänner wieder zur Kampfmannschaft hinaufbeordert wurde. Und am Donnerstag betrat er schließlich erstmals SHL-Eis. Oschgan führte die Lakers bei niemand geringerem als Färjestad BK, dem Tabellenzweiten, auf das Eis und nach 60 Minuten und 17 abgewehrten Schüssen zum 6:3-Auswärtssieg. Die Lakers kletterten damit in der Tabelle auf Platz sechs.

"Ein Glücksfall für die Organisation"

Der Linzer bestreitet sein letztes Jahr im Junioren-Eishockey und spielt um eine Zukunft in der kommenden Saison. Sein Ziel ist es, sich in Schweden zu etablieren. Gut möglich, dass das in Växjö der Fall sein wird. Denn in der 100.000-Einwohner-Stadt schwärmen die Trainer über ihn. Er sei ein Glücksfall für die Organisation gewesen, richtete man dem Linzer Torhüter-Trainer Jürgen Penker aus, als er sich nach Oschgan erkundigt hat.

Die Podcast-Folge unter anderem mit Jürgen Penker und Benedikt Oschgan zum Nachhören:

Talenteschmiede Linz? mit Jürgen Penker und Thomas Höneckl Alle Folgen Im Rahmen der 200. Folge des Hockey O'Clock-Podcasts haben wir mit unserem Podiumsgespräch mit Thomas Höneckl und Jürgen Penker rund um das Torhüterspiel in Linz einen Beitrag zur Live-Aufzeichnung beitragen können.

Ebenfalls gut möglich wäre, dass Benedikt nicht alleine in Växjö bleibt. Denn Bruder Jonathan, ein 16-jähriger Stürmer, der aktuell in der U20-Mannschaft der Eishockeyakademie OÖ spielt und im Vorjahr mit seinem Bruder Staatsmeister wurde, hat bereits einmal bei den Schweden mittrainiert. Gut sei es gelaufen, erzählte Benedikt in der Eisbrecher-Folge über die heimischen Torhüter.

Oschgan nach dem Spiel im Interview mit dem Vereins-Facebook-Kanal:

