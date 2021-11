Balsam für die leidgeprüfte Seele

Das ist zumindest die leise Hoffnung der Steinbach Black Wings, denen Brian Leblers Tor 2,5 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels (40.) den 1:0-Sieg über den HC Pustertal in der ICE Hockey League bescherte. Die Linzer reichten im vorerst letzten Heimspiel unter 3G-Bedingungen vor 1300 Besuchern die rote Laterne des Schlusslichts an den Gegner aus Südtirol weiter.

Das ist Balsam für die Seele – genauso wie die Tatsache, dass der längst nicht mehr unumstrittene Einser-Goalie Jared Coreau zum ersten Mal in dieser Saison zu null spielte. "Es war wichtig für uns alle, auf die Siegerstraße zurückgekehrt zu sein. Ich denke, dass wir einen guten Job erledigt haben", sagte der kanadische Torhüter über das Ende der Negativserie von sechs Niederlagen.

"Ich bin irrsinnig stolz auf das Team. Wir wollten diesen Erfolg unbedingt und haben dafür großartig gekämpft", freute sich Interims-Headcoach Mark Szücs, der seinen Schützlingen während der bis 16. November dauernden Länderspielpause drei freie Tage gönnte. Läuft alles optimal, dann soll am Mittwoch der neue Cheftrainer an Bord sein. In der Endauswahl sind zwei Kandidaten.

Keine Zeit zum Verschnaufen haben Gerd Kragl, Ramon Schnetzer, David Maier, Stefan Gaffal und Alexander Lahoda, die beim Vier-Nationen-Turnier in Jesenice gegen Belarus, Frankreich und Slowenien im Nationalteam-Einsatz sein werden. Am Dienstag in einer Woche geht es für die Black Wings in Szekesfehervar, wo Will Pelletier (Handblessur) ins Line-up zurückkehren wird, weiter.

Ob die von zwei Todesfällen binnen 48 Stunden erschütterten Bratislava Capitals nach der Pause zurückkehren, steht noch in den Sternen. Sogar ein Ausstieg aus der Liga ist denkbar. (alex)