"Es ist noch lange nicht alles gut, aber jetzt gibt es auf einmal einen Rückhalt, den ich so noch nicht erlebt habe", sagte Black-Wings-Präsident Peter Nader am Tag nach der Trennung von Eishockey-Manager Gregor Baumgartner. Nachdenklicher Nachsatz: "Es ist schon komisch, wie sehr das Image eines Vereins an einer oder zwei Personen hängt." Baumgartner und Ex-Chef Peter Freunschlag mussten als Sündenböcke für den Absturz des aktuellen Liga-Schlusslichts herhalten, plötzlich herrscht