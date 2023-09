Aufatmen bei den Black Wings: Stefan Gaffal konnte Spital verlassen

Nach dem großen Schock im Heimspiel am Sonntag gibt es nun positive Neuigkeiten von Stefan Gaffal. Der 26-Jährige durfte das Krankenhaus am Donnerstagnachmittag verlassen. Der Stürmer war am Sonntag im Spiel gegen Pustertal zunächste gestolpert und im Fallen vom Schlagschuss eines Mitspielers im Nackenbereich getroffen worden. Bei genaueren Untersuchungen wurde eine Fraktur im Kopfbereich, jedoch nicht an der Halswirbelsäule festgestellt.

Gaffal war bereits in den vergangenen Tagen vollends bewegungsfähig und weitestgehend frei von Schmerzen. Nach dem stationären Aufenthalt, bei dem die Ärzte die erlittene Fraktur genau beobachten wollten, muss sich der Flügelstürmer in den nächsten Wochen schonen. Erst dann kann das Training wieder aufgenommen werden. Bei den Linzern geht man von einer Ausfalldauer von mehreren Monaten aus.

