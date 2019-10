Auf Heim-Gala folgte Auswärts-Niederlage

Bereits in der ersten Minute klopften die Linzer, bei denen Juraj Valach sein Liga-Debüt gab, das erste Mal am Tor von Zapolski an, doch das Metall rettete für den Goalie der Vienna Capitals. Es sollte nicht das letzte Mal an diesem Abend sein. Die Stahlstädter starteten gut, störten früh und kamen zu den gefährlicheren Chancen. Wien brachte Kickert mit einigen Schüssen bei guter Sicht nie wirklich in Bedrängnis. Als Daniel Woger nach Idealpass in der 7. Spielminute überwinden konnte, dachte man sich, der Bann sei gebrochen. Doch es waren die Hausherren, die immer öfter vor das Tor der Oberösterreicher kamen.

Alex Wall lenkte einen Pass an Kickert vorbei (13.) und Ty Loney versenkte einen Nachschuss zum 2:1. Spiel gedreht. Der Start in den Mittelabschnitt gehörte wieder den Linzern, die sich aber durch Ineffizienz vor dem Tor selbst im Weg standen. So dauerte es bis in die 51. Minute, als Rick Schofield in Überzahl den verdienten Ausgleich markieren konnte.

Nur fünf Minuten später gelang den Wienern aber - ebenfalls in Überzahl - der Lucky Punch: Ryan Zalewski traf nach einem Gestocher zum 3:2 für die Wiener. Linz warf alles nach vorne, nahm Goalie Kickert vom Eis und kassierte prompt das 2:4 durch Sondre Olden.

Am kommenden Freitag gibt es das Retour-Match in Linz. Davor empfangen die Stahlstadt-Cracks aber am Sonntag noch den HC Innsbruck, der am Freitagabend Villach mit 7:3 abfertigte. Linz ist gewarnt.

