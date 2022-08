Auch beim Teambuilding bleiben die Black Wings an der Scheibe

Neben einem intensiven Trainingsbetrieb wünschen sich die Verantwortlichen der Black Wings, dass das Team näher zusammenrückt. Das soll durch sogenannte Teambuliding-Einheiten gefördert werden. Am Samstagnachmittag ging die Mannschaft deshalb geschlossen zum Discgolf.

In Urfahr gibt es einen Swing- und Discgolf-Parcours, bei dem mittels Frisbeescheibe Ziele getroffen werden müssen. Gespielt wird auf 12 Bahnen. Den Abschluss des Nachmittags bildete eine gemeinsame Grillerei mit den Frauen und Kindern der Spieler, die einander erstmals in großer Runde getroffen haben.

Logan Roe beim Discgolf. Bild: BWL

In den kommenden Tagen gilt der Fokus wieder dem Sportlichen. Am Donnerstag steht ab 19 Uhr das erste Kräftemessen mit Olimpija Ljubljana in der Linz-AG-Eisarena auf dem Programm. Nächste Woche folgt das Testspiel gegen den amtierenden deutschen Meister, die Eisbären Berlin. Tickets für alle Vorbereitungsspiele sind unter https://tickets.blackwings.at/ verfügbar.

Bild: BWL

Die Termine in der Saisonvorbereitung

Donnerstag, 11. August, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HK SZ Olimpija

Freitag, 19. August, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Eisbären Berlin

Sonntag, 21. August, 17:30 Uhr: HC Motor Ceske Budejovice – Steinbach Black Wings Linz

Freitag, 26. August, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Steinbach Black Wings Linz

Sonntag, 28. August, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Motor Ceske Budejovice

Samstag, 3. September, 14:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Kralovy Vary (In Nürnberg).

Sonntag, 4. September: Finaltag beim BMW-Cup in Nürnberg

Freitag, 9. September, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Nove Zamky

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Rasmus Tirronen (FIN)

Thomas Höneckl (AUT)

Leon Sommer (AUT)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Logan Roe (USA)

Laurin Liesch (AUT/SUI)

Victor Bartley (CAN/CHN)

Lorenz Lindner (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Kilian Rappold (AUT)

Shawn St-Amant (CAN)

Michael Haga (NOR)

Brodie Stuart (CAN)

Jakob Mitsch (AUT)

Trainer: