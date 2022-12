Angstgegner? Von wegen!

LINZ. Serien sind da, um gebrochen zu werden. Weil die Steinbach Black Wings keine Lust haben, sich einen Eishockey-Angstgegner andichten zu lassen, stoppten sie ihren Negativlauf gegen die Vienna Capitals (sieben Niederlagen en suite) und feierten einen 5:2-(2:1, 1:0, 2:1)-Sieg.

"Extrem wichtig", atmete Stefan Gaffal erleichtert auf. Der Stürmer hatte mit einer beeindruckenden Körpertäuschung – rechts andeuten, links vorbeifahren – das 3:1 (37.) erzielt.

Das war nach dem Geschmack der meisten der 3300 Besucher, die auch Kapitän Brian Lebler in Aktion sahen. Dem 34-jährigen Torjäger blieb eine Sperre nach der am Freitag beim 5:4 in Ljubljana verhängten Spieldauerdisziplinarstrafe erspart.

In die Schützenliste des EHC trugen sich diesmal andere ein: Logan Roe (8.), Martin Schumnig (17.), Gaffal, Michael Haga (51.) und Jakob Mitsch (59.).

Beim Blick auf die Tabelle leuchten die Augen. Der Erfolg über die Wiener zählt im Kampf um einen Top-Sechs-Platz, gleichbedeutend mit einem Play-off-Viertelfinalticket, sehr viel. Die Black Wings (5.) haben sich um neun Punkte von den Capitals (8.) abgesetzt.

"Wie eine Familie"

Schon vor dem Eröffnungsbully hatten gute Nachrichten die Runde gemacht: Die Oberösterreicher werden zwar keinen Grammy für ihre am Samstag in der Linzerie dargebotene vorweihnachtliche Gesangseinlage bekommen, aber Gerd Kragl noch länger in ihren Reihen haben. Frei nach dem Motto "Einmal Linzer, immer Linzer".

Der 25-jährige Teamverteidiger, der nach einem Kreuz- und Seitenbandriss im Knie in der Reha an seinem Comeback arbeitet, verlängerte seinen Vertrag bis 2025. Und das, obwohl andere österreichische Vereine – allen voran die Graz 99ers – um den Assistant-Captain gebuhlt hatten.

"Mir wird hier große Wertschätzung entgegengebracht. Es gibt keinen anderen Klub, den ich so im Herzen trage wie die Black Wings. Sie sind wie eine Familie für mich", sagte Kragl, der schon als Achtjähriger seine ersten Schlittschuhe für den EHC "zerrissen" hatte.

Alexander Lahoda ist erst seit 2020 an Bord und in der Vorbereitung ebenfalls von einer Knieverletzung zurückgeworfen worden. Jetzt kämpft sich der 26-jährige Angreifer über die zweitklassigen Steel Wings in den Profikader zurück.

Die Ansätze sind vielversprechend. Beim 4:6 des Alps-Hockey-League-Schlusslichts gegen Gherdeina verbuchte Lahoda einen Volltreffer. "Ich hoffe, dass ich bald wieder richtig durchstarten kann", sagte der Salzburger.

Für einen guten Zweck

Mit Leib und Seele engagieren sich auch die Spielerfrauen – und zwar für einen guten Zweck. Die "Ladies Charity" ist voll angelaufen, am Sonntag wurden in der Halle Schlüsselanhänger in Form eines Minipucks mit Porträts und Unterschriften der Eishockeycracks verkauft.

Der Erlös kommt dem kleinen Samuel, der vor sechs Monaten mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) das Licht der Welt erblickte, zugute. Eine edle Geste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.