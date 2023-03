Gegen 4.30 Uhr früh hat Busfahrer "Roberto" Rammerstorfer die müden und maßlos enttäuschten Eishockeycracks der Steinbach Black Wings sicher und wohlbehalten vor der Linz-AG-Eisarena abgesetzt. Der Stachel des Blitz-K.-o. in der Verlängerung in der Palaonda zu Bozen, wo in der Gästekabine Totenstille herrschte, steckt tief.