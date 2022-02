Am Donnerstag wird das Linzer Projekt präsentiert

Dabei geht es nicht nur um die Konkretisierung der Zusammenarbeit mit der Talenteschmiede Steel Wings, sondern auch um die Vorstellung der neuen sportlichen Leitung und des Trainerteams. Robert Lukas, derzeit Vorstand und Nachwuchschef bei den Steel Wings, könnte Sportchef des großen Ganzen werden, Bruder Philipp Lukas mit Mark Szücs und Jürgen Penker für das Coaching bei den Black Wings verantwortlich zeichnen.

Die Zukunft beginnt also jetzt, trotzdem will der EHC eine verkorkste Saison anständig zu Ende bringen. Stürmer Alexander Lahoda steht nach einer Magen-Darm-Erkrankung vor seinem Comeback, der erst 18-jährige Verteidiger Patrick Sollinger, der beim 3:6 in Wien einen Scorerpunkt verbuchte, empfahl sich für weitere Einsätze.