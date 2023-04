Als 9000 Fans die Black Wings feierten

Dritter, Zweiter und dann österreichischer Meister: Nach Jahren von fruchtlosen Versuchen, den Eishockeysport in Linz auf höchstes nationales Niveau zu heben, liest sich die Bilanz nach dem Bundesliga-Einstieg (2000/2001) wie ein Märchen mit Happy End am Abend des 13. April 20003. Heute vor 20 Jahren – gegen 19.20 Uhr – fixierte der Treffer des kanadischen Legionärs Ralph Intranuovo zum 4:2-Endstand in Villach den ersten Meistertitel eines oberösterreichischen Klubs in der Eishockeygeschichte. "Es war eine Reise, durch die wir auf alle Ewigkeiten miteinander verbunden bleiben", sagt der aktuelle Black-Wings-Cheftrainer Philipp Lukas in einem der aktuell neun Teile der OÖN-Podcastserie zur Meistersaison 2002/03.

Nach 3:0-Sweeps im Viertel- und Semifinale gegen Lustenau und Klagenfurt drehten die Black Wings auch gegen Angstgegner Villach einen 0:1-Rückstand in der Best-of-Five-Serie in einen 3:1-Erfolg um. Held im vierten und letztlich entscheidenden Finalspiel wurde der heutige Co-Trainer Mark Szücs, der mit zwei Treffern und zwei Vorlagen an allen Linzern Treffern beteiligt war und das meisterschaftsentscheidende 3:2 schon visualisiert hatte, bevor er es erzielt hat. "Ich konnte den Treffer sehen und wusste, wo ich hinfahren muss, um einzunetzen", sagt Szücs in der Gesprächsreihe. Die Euphoriewelle, die die Linzer mit dem Titelgewinn unter den Fans ausgelöst haben, wurde bei der Meisterfeier spürbar, als rund 9000 Anhänger auf dem Linzer Hauptplatz mitfeierten. "In Villach waren 500 Auswärtsfans mit uns auf dem Eis, auch in den Tagen danach waren sie immer wieder dabei. Und diese Nähe zu den Anhängern ist bis heute ein Teil unserer Identität", sagte Lukas.

Auf die Berg- folgte die Talfahrt

Der Gewinn der Meisterschaft markierte aber auch das Ende der sportlichen Bergfahrt. Meisterprämien, steigende Gehälter und teure Neuverpflichtungen brachten die Linzer in finanzielle Probleme, die zwei Jahre später zu einem Insolvenzantrag führen sollten. "Rückblickend war der Konkurs nicht vermeidbar", sagt Ex-Manager Helmut Keckeis im "Eisbrecher"-Podcast. Nach einer Neugründung haben die Linzer einen weiteren Titel im Jahr 2012 folgen lassen.

Wer sich in der laufenden Saison zum Champion kürt, ist offen. Die besten Karten haben die Salzburger Eisbullen, die Spiel 3 in Bozen mit 4:1 gewannen und morgen vor eigenem Publikum auf 3:1 in der Finalserie stellen könnten.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

