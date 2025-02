Alps Hockey League: Drei Oberösterreicher feierten mit Kitzbühel den Meistertitel

Bereits am Donnerstag stellten die Tiroler im Finale um die österreichische Meisterschaft innerhalb der Alps Hockey League gegen die Zeller Eisbären - gespielt wurde in Hin- und Rückspiel - auswärts beim Lokalrivalen die Weichen auf Meistertitel. Mit einem 3:1-Auswärtssieg in der mit 2899 Fans besetzten KeKelit-Arena in Zell am See, bei dem Paolo Wieltschnig, Anthony De Luca und Niklas Ketonen die Treffer für die Adler erzielten, ging die Best-of-Two-Finalserie nach Kitzbühel. Im Sportpark spielten die Hausherren bei einem 2:0-Heimerfolg, bei dem Jakob Lippitsch und De Luca die Treffer erzielten, die Serie nach Hause.

Mit den Kitzbühelern feiern auch einige Cracks und Funktionäre mit Oberösterreich-Bezug. Da wären einerseits die beiden aktiven Cracks auf dem Eis - Paul Schmid und Niklas Wetzl - die aus Oberösterreich kommen und in Linz das Eishockeyspielen erlernt haben. Zudem hat auch der Linzer Laurin Müller bis zu seiner Verletzung im November mitgewirkt. Auf Trainer-Ebene jubelt Raphael Rotter, die Captials-Legende, die ein Jahr im Dress der Black Wings gespielt hat, als Co-Trainer mit. Und auf Funktionärs-Ebene feiert auch Ex-Black-Wings-Präsident Wilfrid Wetzl als Sportdirektor mit.

Paul Schmid und Niklas Wetzl waren im Jänner zu Gast im Eisbrecher-Podcast:

Paul Schmid & Niklas Wetzl Zwei Oberösterreicher in Kitzbühel Alle Folgen Stürmer Paul Schmid und Verteidiger Niklas Wetzl kämpfen aktuell mit den Kitzbüheler Adlern in der Alps Hockey League um den Einzug ins Playoff.

In der Alps Hockey League geht es für die Kitzbüheler bereits am Dienstag mit dem Auftakt der Zwischenrunde weiter. Kitzbühel ist fix für die Playoffs qualifiziert und spielt sich in der Master Round der besten fünf Teams des Grunddurchgangs die Ausgangsposition für das Viertelfinale aus. Am 8. März startet die Liga mit den Best-Of-Seven-Viertelfinalserien in die finale Phase der Meisterschaft.

