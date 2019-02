Ab heute "keine Ausreden" mehr: Linz startet die Mission Play-off

LINZ. Eishockey-Qualifikationsrunde: Black Wings gastieren um 19.15 Uhr beim Villacher SV

Mit voller Kraft voraus: Black-Wings-Trainer Tom Rowe (2. v. l.) schwört sein Team auf die Quali-Runde ein. Bild: GEPA pictures

Ab heute Abend (19.15 Uhr) zählt’s. Wenn die Eishockeycracks der Liwest Black Wings in Villach gastieren, startet auch der vermeintliche Favorit auf einen der beiden verbleibenden Viertelfinalplätze in die Qualifikationsrunde. Die übrigen vier Kandidaten haben bereits eine Partie in den Beinen. "Jedes Spiel ist ab jetzt für uns wie ein Play-off-Spiel. Von heute an gibt es keine Ausreden mehr", gibt Trainer Tom Rowe die Marschrichtung vor.

Der US-Amerikaner hat seine Mannschaft auf einen intensiven Kampf vorbereitet. Zwar spricht auf dem Papier fast alles für die Linzer – eine Garantie ist das aber noch lange nicht. Fragen Sie nach beim aktuellen EBEL-Spitzenreiter Graz, der im Vorjahr von Platz acht (mit vier Bonuspunkten nach dem Grunddurchgang) auf den letzten abgerutscht ist. Oder beim heutigen Gegner VSV, der vor zwei Jahren seine sechs Bonuspunkte verspielte und schlussendlich nur Zehnter wurde. Oder bei Rekordmeister KAC, der 2013/14 – ebenfalls mit sechs Bonuspunkten ausgestattet – die Play-offs verpasste.

"Spione" bei 0:4-Pleite des VSV

Vor allem der Start in die "Qualification Round" ist extrem wichtig. "Je schneller wir auf Touren kommen, desto geringer ist der Druck für die Spieler. Jedes Team will in die Play-offs, und keiner wird sich kampflos ergeben", sagt EHC-Manager Christian Perthaler.

Nach Nationalteampausen hatten die Linzer in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Probleme, gute Leistungen auf das Eis zu bringen. Wie übrigens auch der heutige Gegner. Eine Delegation aus Linz spionierte am Dienstag bei der 0:4-Pleite der Villacher in Znojmo. Einer der Augenzeugen war Rowe selbst, er hat sich ein Konzept zurechtgelegt: "Wir dürfen nicht zu verspielt auftreten, müssen einfach und schnell spielen. Wir müssen von der Strafbank fernbleiben und schnell wechseln – mit allen vier Linien. Das ist unser Plan."

Das erste "Endspiel": Mit dem OÖN-Liveticker auf nachrichten.at/blackwings sind Sie in Villach auf Puckhöhe.

So gehen die Linzer in die heiße Phase

Personell wird sich bei den Black Wings laut Manager Christian Perthaler bis morgen (Transfer-Deadline) nichts mehr verändern. Jordan Hickmott bleibt abgemeldet und ist bereits auf Vereinssuche. Der Ex-Villacher Valentin Leiler wird heute sein Comeback geben, bei Daniel Woger (Gehirnerschütterung) dauert es laut Trainer Tom Rowe noch mindestens zwei Wochen, bis ein Einsatz möglich scheint. Sollte sich heute in Kärnten ein Spieler verletzen, könnte theoretisch noch reagiert werden.

Der VSV hat sich seit dem jüngsten Duell mit den Linzern (0:5) mit insgesamt vier Spielern verstärkt: Justin Maylan (Can), Johan Eriksson (Swe), Adis Alagic (Slo/Aut) und Kevin Szabad (Hun/Aut) sind neu im Team von Gerhard Unterluggauer. Der Ex-Linzer Patrick Spannring musste die Saison in Villach verletzungsbedingt beenden.

