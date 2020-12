Ab 19:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings 1992

Wir berichten live ab 19:30 Uhr.

Die Black Wings sind beim Spiel gegen den Tabellenführer in Bozen heute krasser Außenseiter. Nur sehr wenig spricht für einen Erfolg der Linzer in der Palaonda. Bozen hat nur eines seiner jüngsten zehn Spiele in der Liga verloren, auswärts beim Tabellenzweiten in Wien mit 2:3. Noch eindrucksvoller ist die Heim-Bilanz der Südtiroler: Bozen hat von den vergangenen 16 Spielen 15 gewonnen und in jeden Spiel zumindest gepunktet. Außerdem fehlt Erstlinien-Center Juha-Pekka Hytönen neben dem länger verletzten Stefan Gaffal wie gestern krankheitsbedingt.

Bilder vom gestrigen Spiel in Innsbruck:

Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner sah gestern 40 Minuten lang eine gute Leistung seiner Mannschaft, "das 4:3 für Innsbruck hat uns aber den Glauben an den Sieg genommen. Und dann verliert man in unserer Situation schnell einmal die Energie." Physische Defizite habe er gestern in Innsbruck aber nicht ausgemacht. Nachsatz: "Ich kenne die Lösung für unser Problem nicht, aber es ist schon frustrierend."

Immerhin: Nach dem heutigen Spiel sind die Oberösterreicher sechs Tage lang spielfrei.

