Ab 19 Uhr live: Black Wings starten in Klagenfurt in die neue Saison

Die Black Wings sind heute um 13 Uhr vollzählig in den Bus nach Klagenfurt gestiegen. Das bedeutet, dass die Linzer in Bestbesetzung beim nach wie vor amtierenden Meister antreten können. Wie genau Trainer Pierre Beaulieu seine Mannschaft heute aufstellen wird, bleibt eine Überraschung. Tendenziell werden vor allem die ersten beiden Angriffslinien wohl kaum durchgemischt werden.

So schätzen wir die Liga heuer ein

Black Wings 1992: Die Linzer haben nach den Querelen in der Off-Season einen durchaus brauchbaren Kader zusammengestellt, haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Tiefen eingebüßt. 17 Abgänge bei nur zwölf Zugänge untermauern dies. Qualitativ sollten die vorderen beiden Linien in der Lage sein, das Schiff auf Playoff-Kurs zu halten. Es wird an Coach Pierre Beaulieu liegen, die Kräfte dieser Reihen zu schonen. Zum einen sind die Akteure nicht mehr die jüngsten und zum anderen wird es viel Eiszeit dieser Linien brauchen, um Resultate zu liefern. Und daran wird auch Beaulieu gemessen. Prognose: Das Playoff sollte erreichbar sein.

Das sind die heutigen Spiele der ersten Runde

Klagenfurter AC - Black Wings1992 (19.30 Uhr)

Bratislava Capitals - HCB Südtirol (verlegt wegen positiven Covid19-Tests)

Red Bull Salzburg - Villacher SV (19.15 Uhr)

Graz 99ers - Fehervar AV19 (19.15 Uhr)

HC Innsbruck - Dornbirn Bulldogs (19.15 Uhr)

Spielfrei: Vienna Capitals

Coronabedingte Änderungen bei den Livetickern

Auf nachrichten.at werden Sie in dieser Saison weiterhin auf dem Laufenden sein, was die Black Wings betrifft. Die Liveticker sind aber von coronabedingten Änderungen betroffen. Im Gegensatz zu den Vorjahren dürfen wir weder vor noch nach den Spielen mit Spielern und Verantwortlichen Interviews führen. Die meisten Vereine haben ein stark begrenztes Angebot an Plätzen für Journalisten und die Stimmung in der Halle wird nicht dieselbe sein, wie wir das in den Vorjahren gewohnt waren. Deshalb haben wir uns entschieden, die Liveticker vom OÖN-Newsroom aus zu gestalten. Das bedeutet, dass wir zwar von Livestreams abhängig sind, aber nach wie vor ein paar Augenzeugen vor Ort haben, die uns atmosphärische Schilderungen liefern werden. Die Qualität der Liveticker soll möglichst hoch gehalten werden - wir bemühen uns so gut es geht.

