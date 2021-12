Die Steinbach Black Wings können im heutigen Aufeinandertreffen den HC Pustertal wieder an das Tabellenende befördern. Dazu ist ein Auswärtssieg in Bruneck nach regulärer Spielzeit Pflicht. Für die Black Wings ist das Spiel gegen den HC Pustertal eine Premiere, obwohl man in dieser Saison bereits zweimal gegen die Wölfe gespielt hat: Erstmals in der 22-jährigen Erstliga-Geschichte der Black Wings bestreitet man heute ein Pflichtspiel in Südtirol außerhalb von Bozen. Beide bisherigen