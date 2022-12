Ab 18:45 Uhr live: Ersatzgeschwächte Black Wings gastieren in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 16.12. - 19:45

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18.45 Uhr.

Das unweigerlich größte Thema vor dem Gastspiel der Steinbach Black Wings in Bozen ist die dünne Personaldecke. Bedingt durch Verletzungen (Dennis Sticha, Raphael Wolf, Emilio Romig, Gerd Kragl), Abstellungen für das A-Nationalteam (Niklas Bretschneider, Julian Pusnik, Jakob Mitsch, Leon Sommer, Michael Haga) sowie Abstellungen für das U20-Nationalteam (Benedikt Oschgan, Patrick Söllinger, Lorenz Lindner) fehlen den Linzern nicht weniger als zwölf Cracks, von denen unter normalen Umständen wohl neun im heutigen Line-Up gestanden wären.

Die Situation als Chance sehen

Das einzig Positive ist, dass die Steinbach Steel Wings an diesem Wochenende spielfrei sind und so einige Cracks aus der Alps-Mannschaft hochgezogen werden können. Im Lager der Black Wings sieht man die Situation aber nicht negativ, sondern vielmehr als Chance. "Philipp Lukas spricht immer von einer Balance zwischen Erfolg und Entwicklung. Und im Sinne der Entwicklung bietet sich für einige junge Cracks an diesem Wochenende die Chance, ihr Können in der ICE Hockey League unter Beweis zu stellen", sagte Pressesprecher Michael Geltner gestern im OÖN-Telefonat.

Laurin Liesch, Alexander Moser, Sebastian Wilding, Benjamin Mosaad, Geoffrey Kitt, Kilian Rappold. Bild: BWL

Die Abordnung der Steinbach Steel Wings (siehe Foto beim Abschlusstraining am Freitagvormittag) umfasst sieben Spieler: Laurin Liesch, Alexander Moser, Sebastian Wilding, Benjamin Mosaad, Geoffrey Kitt, Kilian Rappold und Marc-Andre Dorion. Letztgenannter hat es nicht auf das Foto geschafft.

Black-Wings-Headcoach Philipp Lukas kennt die Spieler mehrheitlich aus der Vorsaison, in der er Headcoach der Steel Wings war. Er weiß, was er von ihnen verlangen kann und wie er sie in den Kader einbauen kann. Dementsprechend interessant wird es sein, wie die Aufstellung aussieht. Es ist denkbar, dass die Cracks der Steel Wings in die einzelnen Linien aufgeteilt werden und so eine gemischte Mannschaft entsteht. Es könnte aber auch sein, dass die Cracks der Steel Wings die Reihen drei und vier bilden, um den arrivierten Cracks der vorderen Reihen Erholungspausen zu verschaffen.

Verband veröffentlichte Klarstellung

Weil unter Fans und in einigen Medien die Sinnhaftigkeit des "International Breaks" im Dezember (Zwei Testspiele mit einem Perspektivkader in Kapfenberg gegen Ungarn) infrage gestellt wurde, hat der Eishockeyverband die zu Grunde liegende Passage im Kooperationsvertrag zwischen ICE Hockey League und ÖEHV veröffentlicht:

Die ICE HL verpflichtet sich gegenüber dem ÖEHV dafür Sorge zu tragen, dass die für das jeweilige österreichische Nationalteam in Frage kommenden Spieler für die Dauer der für Nationalmannschaften vorgesehenen Zeiträume für Vorbereitungen und Spiele des Nationalteams zur Verfügung stehen wie folgt: a) Während sämtlicher verbindlicher „International Breaks“ gemäß den einschlägigen IIHF-Regulativen; Einverständnis besteht darüber, dass i. bei Nutzung aller 3 IIHF Breaks während des Ligaspielbetriebes (Nov.I Dez.I Feb.) ein Spieler nur für max. 2 Events einberufen wird und, dass

ii. der Ligaspielbetrieb auch während einer IIHF-Break weitergeführt werden kann, vorausgesetzt, dass die einberufenen Spieler vom jeweiligen Verein abgestellt werden. Spieler, die einer Einberufung nicht Folge leisten, sind in dieser Zeit auch nicht für ihren Verein spielberechtigt. Hat ein ICE HL-Verein mehr als 3 Spieler für den ÖEHV abzustellen, hat dieser Verein das Recht eine Spielverlegung zu verlangen.

Die Black Wings haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht. Wohl deshalb, weil drei Spieler am Montag kurzfristig nachnominiert worden sind und eine Verschiebung des Auswärts-Doppels an diesem Wochenende wohl nur sehr umständlich funktioniert hätte.

Auch in der aktuellen Folge des Eisbrecher-Podcasts ist der Nachwuchs ein Thema. Allerdings geht es um die Kinder und Jugendlichen, die noch jünger sind und wie man Kinder generell zum Eishockey bringen kann. Wir haben mit Black-Wings-Entwicklungsmanager Gerold Maier gesprochen:

In Zusammenarbeit mit dem Black-Wings-Büro wurde es ermöglicht, dass der Langzeitverletzte Gerd Kragl seit Mittwoch Neo-Blogger ist dokumentiert. Er schreibt in "Der steinige Weg zurück" über seine Reha und die Stimmung in der Kabine. Ab sofort wöchentlich auf nachrichten.at/blackwings. Das Erstlingswerk und gleichzeitig die Einführung in den Blog können Sie hier nachlesen:

Der steinige Weg zurück Der steinige Weg zurück Mein Name ist Gerd Kragl und ich darf euch in den nächsten Wochen und Monaten wöchentlich Updates zu meiner Verletzung und zum Rehafortschritt geben. von Gerd Kragl Der steinige Weg zurück

Die Begegnungen am Freitagabend:

Fehervar AV19 - Villacher SV (19.15 Uhr)

Graz 99ers - HC Innsbruck (19.15 Uhr)

HCB Südtirol - Black Wings Linz (19.45 Uhr)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.