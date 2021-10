Ab 18:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Ljubljana

Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz

Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Erstes Bully: 28.10. - 23:42

Wir berichten ab 18:45 Uhr live aus der Hala Tivoli.

Nach zwei bitteren Niederlagen nach Verlängerung, in denen man kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch geführt hat, besteigen die Steinbach Black Wings Linz heute den Bus in Richtung Slowenien. Beim Tabellenführer der bet-at-home ICE Hockey League wollen die Linzer Punkte einfahren und dem Tabellenende langsam aber sicher entkommen. Bei allem Ärger über die jüngsten beiden Niederlagen sollte man festhalten, dass die Stahlstadt-Cracks aus vier der jüngsten fünf Partien Punkte mitnehmen konnte, nur in drei der vergangenen neun Spiele ging man leer aus.

Der Blick ist aber längst nach vorne gerichtet - und das ist gut so. Dan Ceman bekam nach den beiden bitteren Niederlagen von Manager Gregor Baumgartner am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen. Warum das so auch okay ist, lesen Sie in unserem Analyse-Artikel:

Der heutige Gegner aus Laibach führt die Tabelle mit fünf Zählern Vorsprung auf Fehervar an. Die Slowenen bestechen durch vier sehr ausgeglichene Linien und den Speed in Umschaltmomenten. Die jüngsten vier Spiele in der ICE Hockey League wurden allesamt gewonnen.

Gute Erinnerungen

Die Black Wings haben in dieser Saison bereits zweimal gegen Laibach gespielt. Auswärts gab's - stark ersatzgeschwächt - eine 3:6-Niederlage, am 15. Oktober ging das Heimspiel aber nach Verlängerung (4:3) an die Linzer, die über die gesamte Partie gesehen das bessere Team waren. Die Oberösterreicher sind also die Mannschaft, die zuletzt über einen Sieg gegen den Tabellenführer jubeln durfte. Eine Bildergalerie von diesem ersten Heimsieg der Saison finden Sie hier:

Hören Sie außerdem die aktuellste Folge des Eisbrecher-Podcasts, in dem Rafael Rotter über seine 13 Jahre bei den Vienna Capitals, die Auswärtsspiele in Linz, einen Faustkampf mit seinem aktuellen Trainer und viel Privates spricht.

Weitere Eisbrecher-Podcasts hören Sie unter nachrichten.at/podcasts.

