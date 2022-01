Ab 18:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 22.01. - 19:45

Wir berichten live vom Spiel der Steinbach Black Wings beim HCB Südtirol - ab 18:45 Uhr.

Eine breite Brust ist es nicht - aber zumindest etwas Selbstvertrauen: Die Black Wings kommen mit einem Auswärtssieg im Gepäck nach Bozen zum Vizemeister HCB Südtirol, wo heute um 19:45 Uhr das Aufeinandertreffen beider Teams stattfindet. Die Linzer konnten beim 3:2-Shootout-Sieg in Dornbirn zwar nicht glänzen, für ein Auswärtsteam war es aber eine effiziente Leistung.

Dem HCB Südtirol ging es hingegen wie den Dornbirnern. Im Südtirol-Derby gegen den HC Pustertal lagen die Bozener bereits mit 2:0 voran, Pustertal glich aber aus und gewann in der Verlängerung. In der Tabelle trennen Bozen und Linz aber zehn Plätze. Der Vizemeister der Vorsaison verfügt über einen Punkteschnitt von 1,686 Punkten pro Spiel - das ist in etwa der doppelte Wert der Black Wings (0,853 Punkte pro Spiel). Die Vorzeichen sind also klar verteilt.

Personell bleiben Emilio Romig und Rafael Rotter zwei Wackelkandidaten. Es wird wohl erst - wie gestern in Dornbirn - kurzfristig über einen Einsatz entschieden.

