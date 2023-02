Ab 18.45 Uhr live: Black Wings gastieren im Pustertal

HC Pustertal - Black Wings Linz

HC Pustertal Black Wings Linz Erstes Bully: 17.02. - 19:45

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18.45 Uhr aus der Intercable-Arena.

Beide Teams brauchen heute Punkte. Der HCP, um in die Pre-Playoffs einzuziehen (aktuell liegt man punktgleich mit Graz auf Platz zehn). Und die Black Wings, um die Fix-Qualifikation für die Playoffs zu erreichen. Aktuell liegen die Linzer auf Platz sieben - punktgleich mit dem KAC.

Die 1:4-Niederlage in Wien ist verdaut, ob aus der dürftigen Leistung am Dienstag die richtigen Schlüsse gezogen wurde, wird heute Abend zu sehen sein. Unmittelbar nach der Auswärtsniederlage übten Cracks und Trainer Selbstkritik:

Start eines neuen Erfolgslaufs?

Die Black Wings sind schon einmal in dieser Saison nach zwei Niederlagen am Stück nach Bruneck gekommen und haben durch einen 5:2-Auswärtserfolg die längste Siegesserie der Saison (sechs Siege am Stück) ebendort gestartet, wo es auch heute aufwärts gehen soll. Es könnte ein gutes Omen sein.

Es wird Punkte brauchen - aktuell sind bei den Linzern noch vier Spiele ausständig. Nach der heutigen Partie davon treffen die Black Wings nur noch auf direkte Konkurrenten im Kampf um die Top-6. Ein Überblick über das Restprogramm:

Vienna Capitals: Asiago (a), Bozen (h), spielfrei, Salzburg (a), Innsbruck (h)

Klagenfurter AC: Bozen (h), Linz (a), Feldkirch (h), Graz (a), Asiago (a)

Black Wings: Pustertal (a), Klagenfurt (h), Fehervar (a), spielfrei, Fehervar (h)

Fehervar AV19: Ljubljana (a), Pustertal (h), Linz (h), Innsbruck (h), Linz (a)

Rick Nasheim im Eisbrecher-Podcast Bild: Markus Prinz

Abseits vom aktuellen sportlichen Geschehen ist unsere Meister-Podcast-Serie gestern so richtig angelaufen. Mit Rick Nasheim spricht der damalige Kapitän über den ersten Meistertitel der Linzer Vereinsgeschichte. Mehr dazu hören Sie hier:

Und auch OÖN- und Black-Wings-Blogger Gerd Kragl hat in dieser Woche wieder geliefert:

Die heutigen Begegnungen

Klagenfurt - Bozen (19.15 Uhr)

Innsbruck - Graz (19.15 Uhr)

Ljubljana - Fehervar (19.15 Uhr)

Feldkirch - Villach (19.30 Uhr)

Asiago - Wien (19.45 Uhr)

Pustertal - Linz (19.45 Uhr)

