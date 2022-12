Ab 18.45 Uhr live: Black Wings gastieren erstmals in Asiago

19:15 Uhr "Ich bin mit Phasen unseres Spiels nicht unzufrieden, aber im Grunde haben wir es nicht geschafft, zu unserem Spiel zu finden. Wir wissen, dass wir dezimiert sind, aber das sollte keine Ausrede sein. Bozen hat es geschafft, über den Fortlauf des Spiels immer mehr ihr Spiel durchzusetzen. Wir brauchen morgen definitiv eine bessere Leistung in vielen Aspekten, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Wir müssen disziplinierter sein. Wir müssen mit der Scheibe viel, viel verantwortungsvoller umgehen. Und wir müssen unseren Compete-Level und unsere Intensität in die Höhe schrauben, wenn wir morgen konkurrenzfähig sein wollen", sagte Black-Wings-Trainer Philipp Lukas nach der Partie gestern in die Mikrofone des HC Bozen.

19:10 Uhr Das Warm-Up auf dem Eis hat begonnen. Rasmus Tirronen hat die Linzer auf das Eis geführt.

19:05 Uhr Die Italiener liegen in der Tabelle zwar aktuell nur auf dem vorletzten Platz, haben aber vier der vergangenen sieben Spiele für sich entscheiden können. Am Dienstag und Mittwoch spielten die Asiaghesi zwei aufeinander folgende Auswärtsspiele bei den Vorarlberg Pioneers und konnten beide für sich entscheiden.

19:00 Uhr Auch über die Fahrt haben wir mit unseren Spionen vor Ort gesprochen. In Asiago auf 1000 Metern Seehöhe liegt zwar Schnee, die Straßen waren aber salznass. Allerdings: Die Anfahrt war insofern eine Herausforderung, weil die Straßen nach der Autobahnabfahrt südlich von Trient eher Passstraßen gleichen und sehr kurvig und eng ("teilweise nur eineinhalb Fahrspuren breit") durch die Landschaft schlängeln. Und das kostet mit einem Bus natürlich Zeit und Nerven für den Chauffeur. Wer am 3. Februar 2023 zum zweiten Gastspiel der Black Wings nach Asiago reisen möchte, kann dies über die Route via Innsbruck, Bozen und Trient tun - es ginge aber auch über die Route Villach, Udine und Treviso. Zweitere Route ist laut Google Maps um eine halbe Stunde länger und 140 Kilometer weiter.

18:55 Uhr Wie haben die Black Wings den heutigen Tag verbracht? Zwischen 8 und 10 Uhr gab es für die Cracks ein Frühstück im Hotel in Bozen. Danach ging es zu Fuß zur Palaonda, wo die Cracks ein bisschen Fußball gespielt haben. Um 12:30 Uhr gab es ein Meeting mit der Videoanalyse des Gegners. Nach dem Mittagessen (13 Uhr), haben sich die Linzer auf den Weg nach Asiago gemacht (14 Uhr) und sind um 17:12 Uhr vor der Halle vorgefahren.

18:50 Uhr Da es bisher nur ein Duell mit den Italienern in der höchsten österreichischen Spielklasse gegeben hat, beträgt die Siegquote der Black Wings aktuell 100 Prozent. Und die gilt es heute zu verteidigen.

18:45 Uhr Es gibt übrigens erste Live-Bilder aus der Halle, der Stream scheint also zu funktionieren. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Noch eine Stunde bis zum Anpfiff.

18:40 Uhr Wir haben ein längeres Telefonat mit Black-Wings-Pressesprecher Michael Geltner geführt, der uns ein bisschen durch die Halle geführt hat. Von außen sieht die Arena irgendwie wie ein Gewächshaus aus, sagt er, weil sich an zwei Seiten eine Glasfront auftürmt. Ansonsten ist die Halle zwar alt, bietet grundsätzlich aber alles, was es braucht. Die Pala Odegar hat also einen etwas altertümlichen Charme und repräsentiert das Eishockey des vergangenen Jahrhunderts in Italien.

18:37 Uhr Im Tor steht Rasmus Tirronen. Thomas Höneckl ist sein Backup. 1. Linie:

Logan Roe, Ramon Schnetzer - Brian Lebler, Graham Knott, Shawn St-Amant 2. Linie:

Daine Todd, Martin Schumnig - Geoffrey Kitt, Brodi Stuart, Stefan Gaffal 3. Linie:

Alexander Moser, Marc-Andre Dorion - Andreas Kristler, Marco Brucker, Alexander Lahoda 4. Linie:

Laurin Liesch - Sebastian Wilding, Benjamin Mosaad, Kilian Rappold

18:35 Uhr Die Aufstellung der Black Wings wird dieselbe sein wie gestern - mit dem einzigen Unterschied, dass Rasmus Tirronen das Tor hüten wird.

18:30 Uhr In 1:15 Stunden fällt in der Pala Odegar die erste Scheibe.

18:20 Uhr Wie unsere Spione berichten, hat sich Buschauffeur Robert Rammerstorfer nicht einmal von einer immer länger werdenden Kolonne hinter sich beirren lassen. "Die Anfahrt war gut", heißt es.

18:15 Uhr Die Black Wings sind übrigens bereits seit mehr als einer Stunde in Asiago anwesend. Die Anfahrt aus dem 121 Kilometer entfernten Bozen gestaltete sich zwar aus Verkehrssicht unproblematisch - allerdings ist die Strecke äußerst kurvig, sobald man die Autobahn hinter sich gelassen hat.

18:10 Uhr Die Eishalle in Asiago wird Pala Odegar oder nur Odegar genannt und bietet Platz für 3500 Zuschauer. Der aktuelle Besucherschnitt liegt in der ICE Hockey League aber bei 1067. In der Alps Hockey League pendelten die Zahlen in den vergangenen Jahren – sofern Zuschauer erlaubt waren – zwischen 503 (Vorsaison 2021/22) und 1056 (Premierensaison 2016/17).

18:05 Uhr Ein Duell gab es in dieser Saison bereits – allerdings in Linz. Die Black Wings konnten die Partie nach 1:2-Rückstand noch 6:3 für sich entscheiden. Das Ergebnis fiel allerdings zu hoch aus.

18:00 Uhr Wie bereits beschrieben ist das örtliche Eishockeyteam aktueller Champion der Alps Hockey League und neu in die ICE Hockey League eingestiegen. Das Alps-Championat konnte der 1935 gegründete Verein bereits 2018 ein erstes Mal einfahren. Außerdem sind die Asiaghesi (so nennt man die Einwohner, kein Scherz!) achtfacher italienischer Meister, dreifacher Cupsieger und fünffacher Supercup-Sieger. Die Vereinsfarben sind Rot-Gelb.

17:55 Uhr Wer oder was ist eigentlich Asiago? Das haben wir uns auch gefragt, als im Sommer verkündet wurde, dass der Meister der Alps Hockey League in die ICE Hockey League einsteigt. Asiago liegt in der Provinz Venetien. Der Begriff Südtirol-Doppel ist also technisch gesehen nicht ganz richtig. Allerdings liegt der Ort mit 6470 Einwohnern (Stand: 2019) direkt an der Grenze zu den südöstlichen Ausläufern Südtirols. Und wir befinden uns in Asiago auf ehemaligem österreichischen Boden. Zwischen 1796 und 1807 beziehungsweise 1815 bis 1918 gehörte der von Tirolern gegründete Ort (ehemals Schlege, Schläge oder Schlägen) zu Österreich. Und als die Front im Ersten Weltkrieg durch das Gebiet verlaufen ist, wurden die Bewohner in die Poebene ausgesiedelt. Der Gebrauch der deutschen Mundart wurde ihnen verboten, wodurch die letzten Reste der österreichisch-deutschen Traditionen verschwanden. Asiago liegt auf 1001 Metern Seehöhe auf einer Hochebene in der Nähe des Gardasees und wird aus Linz idealerweise über Südtirol (6:35 Stunden, 548 Kilometer) oder Venetien (7:08 Stunden, 680 Kilometer) bereist. So, genug Geografie und Geschichte.

17:50 Uhr Zu allererst aber aufrichtigkeitshalber der Hinweis wie gestern: Geplant wäre gewesen, das Wochenende in Italien zu verbringen und live vor Ort dabei zu sein. Weil aber nicht immer alles so läuft, wie geplant, berichten wir heute aus dem Homeoffice vom Spiel. Wir haben aber unsere „Spione“ vor Ort mit dabei und werden Ihnen die bestmöglichen Eindrücke liefern.