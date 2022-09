Nach einem Sieg und einer Niederlage vor eigenem Publikum am Auftakt-Wochenende der win2day ICE Hockey League führt der Weg der Black Wings für ein Auswärts-Doppel nach Südtirol. Bevor morgen das Gastspiel bei den Wölfen im Pustertal ansteht, warten heute die Bozener Füchse. Der EBEL-Meister von 2014 und 2018 ist in dieser Saison noch ungeschlagen. In den ersten beiden Partien gewannen die Füchse gegen Liga-Neuling Vorarlberg (3:0) und Vorjahres-Viertelfinalist Ljubljana (4:1). "Es wird