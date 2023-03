Ab 18:30 Uhr live: Black Wings mit "Sturm auf Graz" gegen das Saisonende

Do or Die - das ist das Motto für die Black Wings am heutigen Freitag, an dem die Saison der Linzer ein jähes Ende finden könnte, wenn die Linzer keinen Weg finden, Graz zu besiegen. Ein Sieg ist Pflicht, um die Saison zumindest bis Sonntag zu verlängern. Da würde das Entscheidungsspiel der Pre-Playoffs in Linz über die Bühne gehen. Und dieses Spiel zu erzwingen ist das ausgegebene Ziel von Spielern und Trainern. Verteidiger Martin Schumnig vor Spiel 2 in Graz: .responsive-container {