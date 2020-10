Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings 1992

Vienna Capitals Black Wings 1992 Erstes Bully: 02.10. - 19:15

Wir berichten live ab 18:30 Uhr vom Spiel der Black Wings ind der Erste Bank Arena.

Linz weiter in Bestbesetzung

Trainer Pierre Beaulieu darf auch heute wieder personell aus den Vollen schöpfen, was die Aufstellung anbelangt. Die Linzer reisen am Nachmittag vollzählig in die Bundeshauptstadt. Ganz besonders wird die Reise für die beiden ehemaligen Caps-Spieler Marc-Andre Dorion und David Kickert. Dorion fand nach seinem ersten sechsjährigen Aufenthalt in Linz in Kagran eine Bleibe für zwei Jahre und erlebte ein EBEL-Finale gegen den KAC. Auch in der abgelaufenen Spielzeit konnte sich der Verteidiger mit den Wienern stets im oberen Tabellendrittel halten. Nach seiner Rückkehr zu den Black Wings ist der Jung-Papa nun erstmals wieder zu Gast an seiner alten Wirkungsstätte - wie auch Goalie David Kickert. "Wien ist immer geil zu spielen. Sie haben eine starke Truppe und es erwartet uns mit Sicherheit ein spannendes Spiel", erwartet der Torhüter, der auch beim zweiten Gastspiel der Saison eine gute Leistung brauchen wird.

"Haben gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben"

Auf der Gegenseite spielt bei den Capitals auch ein Ex-Linzer, der in der Saison 2019/20 noch das Dress der Black Wings getragen hat: Alexander Cijan. "Wir haben in Bratislava gutes Eishockey gezeigt und den Sieg mit nach Hause gebracht. Und da wollen wir heute anschließen. Aber die Black Wings haben gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben", sagt der Flügelstürmer, der in der Saisonvorbereitung einige Treffer der Wiener beigesteuert hat. Die Capitals sind mit einer Pre-Season-Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen in die Saison gestartet - mit einem 7:2-Auswärtserfolg bei den Bratislava Capitals. Auf das erste Heimspiel vor Publikum in dieser Saison freuen sich die Wiener Cracks, auch Cijan: "Auch wenn es nicht so viele sein werden wie gewohnt - ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Es ist etwas Besonderes."

