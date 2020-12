Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings 1992

Zum insgesamt 161. Mal in der 21. Erstliga-Saison geht es heute Abend für die Black Wings gegen Villach. Es ist das meistgespielte Duell seit der Liga-Neugründung 2000/2001. Und dieses Duell brachte schon so manche Kuriosität hervor - und trotzdem gibt es heute ein Novum zu sehen: Noch nie hat ein Trainer innerhalb eines Monats die Seiten gewechselt.

Dan Ceman war bis 5. Dezember Cheftrainer des VSV, ehe man sich überraschend von ihm getrennt hatte und Rob Daum als neuen Trainer engagierte. Mit den Black Wings kommt Ceman nun 25 Tage nach seiner Entlassung als Gegner an seine alte Wirkungsstätte. Auf der anderen Seite steht mit Rob Daum ein Ex-Trainer beider Klubs hinter der Bande. Daum trainierte sechs Jahre lang die Black Wings und sprang Ende Jänner 2020 in Villach ein. Ein weiteres Engagement in dieser Saison scheiterte an Ceman, bevor er wieder übernahm. Kurios.

Es ist aber auch das Duell zwischen dem Tabellenschlusslicht und dem Vorletzten, obwohl die Villacher Adler ein Polster von neun Punkten auf die Black Wings haben. Die heutigen Gäste in der Villacher Stadthalle können die Blau-Weißen also in diesem Kalenderjahr nicht mehr einholen. Immerhin ging aber das erste Duell in der Draustadt mit 4:1 an die Black Wings. Und: Die Linzer sind in dieser Saison in Kärnten noch ungeschlagen (auch beim KAC konnte ein 4:1-Auswärtssieg gefeiert werden).

