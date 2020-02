Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings Linz

Villacher SV Black Wings Linz Erstes Bully: 18.02. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der Stadthalle in Villach.

Kein weiterer Neuzugang gestern

Personell ist es - wie bereits gestern berichtet - zum Ende der Transferphase zu keinen weiteren Neuzugängen gekommen. Die Black Wings haben gestern aber Mark McNeill wieder angemeldet. Weil dafür aber zwei Punkte gebraucht wurden, musste Daniel Woger abgemeldet werden. Juraj Valach war bereits letzte Woche für den Neuzugang in der Verteidigung, Steve Oleksy - abgemeldet worden. Heute wird McNeill noch nicht wieder dabei sein, sein Comeback nach Verletzung ist für Freitag geplant. Ebenfalls geplant ist, dass David Kickert heute im Tor beginnen soll. Ansonsten dürfte sich an der Aufstellung aber nicht viel ändern. Valentin Leiler ist fraglich.

Linz gegen die Negativ-Serie in der Draustadt

Fünf der jüngsten sieben Spiele der Black Wings in der Draustadt gingen an die heutigen Gastgeber. Und das, obwohl Villach seit drei Jahren eher in der unteren Tabellenhälfte spielt und zweimal in Folge den Playoff-Einzug verpasst hat. Entsprechend ehrgeizig sind die Kärntner und vor allem Ex-Linz-Trainer Rob Daum, heute noch einen Sieg nachzulegen und den Playoffs einen weiteren Schritt näher zu kommen.

Reaktionen nach der Niederlage am Sonntag

Jeff Glass:

Jeff Glass nach QR5

Marco Brucker:

Marco Brucker nach QR5

Martin Ulmer (VSV):

Martin Ulmer (VSV) nach QR5

