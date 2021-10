Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Klagenfurt

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

Klagenfurter AC Black Wings Linz Erstes Bully: 08.10. - 19:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:30 Uhr vom Spiel der Black Wings in der Messehalle 6 in Klagenfurt.

Mit sechs Niederlagen in den ersten sechs Saisonspielen und nur zwei gewonnenen Punkten erleben die Black Wings gerade den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Es braucht dringend Erfolgserlebnisse, wenn man aus der Abwärtsspirale entfliehen möchte. Das Spiel beim amtierenden Meister und Rekordchampion kommt da auf den ersten Blick nicht unbedingt gelegen für den ersten Sieg. Möglich ist ein Erfolg aber allemal. Wir haben zwei Gründe gefunden, warum die Black Wings heute das Eis als Sieger verlassen:

1. Physis: Der Meister war noch am Mittwoch (zwischen den beiden Spielen liegen etwa 45 Stunden) in der Ukraine im Champions-League-Einsatz, gewann dort nach 3:0-Vorsprung und zwischenzeitlichem Ausgleich noch knapp mit 4:3. Damit stehen die Kärntner zwar im Achtelfinale der Champions Hockey League, mussten aber kumuliert mit der langen An- und Abreise große Strapaze aufwenden. Es könnte gut sein, dass die Linzer heute den etwas längeren Atem hat.

Der Meister war noch am Mittwoch (zwischen den beiden Spielen liegen etwa 45 Stunden) in der Ukraine im Champions-League-Einsatz, gewann dort nach 3:0-Vorsprung und zwischenzeitlichem Ausgleich noch knapp mit 4:3. Damit stehen die Kärntner zwar im Achtelfinale der Champions Hockey League, mussten aber kumuliert mit der langen An- und Abreise große Strapaze aufwenden. Es könnte gut sein, dass die Linzer heute den etwas längeren Atem hat. 2. Angstgegner: Nein, kein Scherz! Die Black Wings sind in Klagenfurt der Angstgegner der Rotjacken. Keine andere Mannschaft hat bei Duellen in Klagenfurt eine positive Bilanz. Eine aktuelle Serie bestätigt das: Von den jüngsten sechs Spielen in Klagenfurt gewannen die Linzer fünf.

Dan Ceman steht für das heutige Spiel exakt jene Besetzung zur Verfügung, die auch am Sonntag in Graz im Einsatz war. Moralische Unterstützung bei der Mammutaufgabe in Klagenfurt erhalten die Black Wings von einer wahren KAC-Legende. Eddy Lebler, Vater von Kapitän Brian, drückt heute seinem Sohnemann und den Linzern die Daumen.

Mehr über Eddy und Brian Lebler hören Sie in der ersten Episode des Eisbrecher-Podcasts...



... oder lesen Sie im Interview aus dem Jahr 2017: