Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

Ein viertes und letztes Mal in diesem Grunddurchgang treffen die Black Wings heute auf den HC Innsbruck. Alle drei Saisonduelle gingen bisher an die Innsbrucker (1:5, 3:6, 1:4). Die Tiroler weisen viele Parallelen zu den Black Wings in dieser Saison auf: Richtig torgefährlich wird es bei den heutigen Gastgebern meist nur, wenn der erste Block mit Daniel Ciampini und Braden Christoffer auf dem Eis steht. Dasselbe gilt bei den Black Wings für die beiden Herren Umicevic und Lebler.

Beide Teams nehmen außerdem überdurchschnittlich viele Strafminuten und hatten defensiv schon einige "Tage der offenen Tür". Innsbruck hat bisher 133 Gegentreffer in dieser Saison erhalten, Linz 129. Das sind die beiden schlechtesten Werte in der Liga. Vor einer Woche in Linz sind beim 1:4 alle fünf Treffer in nummerischer Ungleichheit gefallen (drei Shorthander, zwei Powerplaytreffer). Gut möglich, dass also auch heute wieder die Special Teams entscheidend sein könnten.

Personell werden die Black Wings heute wieder auf Will Pelletier zurückgreifen können, der zuletzt in Salzburg eine Pause erhalten hat. David Kickert wird wohl auch heute fehlen, soll aber zu Beginn der Zwischenrunde wieder zur Verfügung stehen. Dennis Yan musste am Dienstag gestützt von Mitspielern das Eis in Richtung Kabine verlassen, wird aber wohl mit einer leichten Verletzung davon kommen. Alexander Lahoda soll Ende Februar sein Comeback geben.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at