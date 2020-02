Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings Linz

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 27.02. - 19:15

Wir berichten ab 18:30 Uhr live aus der TWK Arena.

Black Wings in Innsbruck ohne Florek

Bei den Black Wings verlautbarte Trainer Tom Rowe am Sonntag nach der Niederlage in Znaim, dass die Top-Linie um Lebler, Schofield und Umicevic heute eine Pause bekommen solle. Dem wird aber nicht so sein, Justin Florek wird verletzt fehlen und die Reise nach Innsbruck wohl nicht antreten. Ansonsten tritt der EHC in der TWK-Arena mit allem, was derzeit verfügbar ist, auf. Im Tor soll dem Vernehmen nach David Kickert beginnen.

Haie brauchen Siege gegen Linz und Villach

Während die Black Wings bereits für die Playoffs gesetzt sind, kämpfen die Innsbrucker Haie um den Einzug in die Top-Acht der Liga. Es gilt, einen Zähler gegenüber Znaim aufzuholen. Zwei Runden sind noch zu spielen. Innsbruck trifft nach der heutigen Partie gegen Linz am Samstag noch auswärts auf Villach. Beide Gegner sind bereits für's Viertelfinale qualifiziert. Währenddessen müssen die Znaimer Adler heute nach Fehervar reisen und treffen am Samstag vor eigenem Publikum auf Schlusslicht die Dornbirn Bulldogs, für die die Saison bereits fix am Samstag zu Ende gehen wird.

Linz gab Einblicke in die Kabinen

Am Dienstag gaben die Black Wings den Fans eine Führung durch ihre neuen Kabinenräume. Einige Einblicke davon sehen Sie hier in der Bildergalerie:

