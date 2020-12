Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings 1992

Tiefschlag für die Black Wings! Gleich sieben Stammspieler werden heute beim Auftritt in Graz fehlen. Trainer Pierre Beaulieu wird deshalb einigen Spielern der Steel Wings eine Chance in der ICE Hockey League geben. Konkret fehlen bei den Black Wings Andreas Kristler und Marc-Andre Dorion neuerdings verletzt, dazu kommen die bereits bekannten Verletzungen von Julian Pusnik, Valentin Leiler und Stefan Gaffal. Zusätzlich dürfte eine Corona-Infektion zwei weitere Spieler außer Gefecht gesetzt haben.

In Graz sind die Sorgen andere. Die 99ers kämpfen heute gegen eine acht Spiele andauernde Negativ-Serie an. Der letzte Sieg gelang ausgerechnet gegen die Black Wings - am 22. November. Seither haben die Steirer nur zwei Punkte gesammelt. Sogar das Tabellenschlusslicht aus Linz konnte in diesem Zeitraum sechs Zähler einfahren. Aber: die Grazer haben noch immer mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie die Gäste aus Oberösterreich.

Doch auch Graz hat mit Personalsorgen zu kämpfen. Parker McKay musste beispielsweise die Saison nach einem harten und unfairen Check von Fehervar-Verteidiger Paul Geiger vorzeitig beenden und wird heute während des Spiels bereits im Flieger nach Übersee sitzen. Dort ist auch Olle Alsing unterwegs. Er wurde von seinem NHL-Klub Ottawa zum Trainingscamp für die anstehende Saison beordert. Beide Spieler wurden aber durch Neuzugänge ersetzt. Matias Sointu (FIN, Stürmer) und Anton Mylläri (SWE, Verteidiger) sind bereits in Graz gelandet und könnten heute ihr Debüt für die 99ers geben.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at