Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Fehervar

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus Szekesfehervar.

Es wird enger für die Black Wings. Nach der vierten Niederlage in Folge am Samstag beträgt der Vorsprung auf einen Platz außerhalb der Top-5 nur noch ein mageres Pünktchen. Linz will und muss schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur. Deshalb sind die Cracks bereits gestern nach Ungarn angereist, um müde Beine in der Gabor-Ocskay-Eishalle zu vermeiden.

Nicht mit auf das Eis gehen wird heute Troy Rutkowski, der nach einem Check am Samstag in Wien gegen Rafael Rotter für zwei Spiele gesperrt wurde und somit auch übermorgen in Znaim fehlen wird. Dafür könnte Raphael Wolf in das Line-Up der Linzer zurückkehren. Noch unsicher ist, wer im Tor der Black Wings beginnen wird. Eigentlich wäre geplant gewesen, dieses Spiel Thomas Stroj bestreiten zu lassen. Nachsatz: "Wenn alles glatt läuft." Glatt gelaufen ist aber in Wien gar nichts, Stroj musste noch im ersten Drittel David Kickert ersetzen. Wer heute beginnen wird, bleibt wohl eine Überraschung.

Fehervar wird Linz nicht unterschätzen

Nicht überraschend ist, dass Fehervar-Coach Hannu Järvenpää sein Team vor dem Spiel aus der Favoritenrolle nehmen will. Bei Fehervar werden einige Spieler verletzt fehlen, außerdem warnt er vor hochmotivierten Linzern, die das Spiel am Sonntag vergessen machen wollen. "Wenn du nur für einen Bruchteil einer Sekunde lang schläfst, werden sie dich dafür bestrafen." Auch für David Kickert hat der Finne lobende Worte: "Er ist ein sehr guter Goalie."

Den Ungarn gelang am Samstag ein 4:3-Erfolg nach Verlängerung in Znojmo. Linz sollte also gewarnt sein.

