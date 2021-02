Lucky Looser - das wollen die Black Wings in etwas weniger als einem Monat am 7. März sein. Dann stehen alle Teilnehmer des Playoff-Viertelfinals in der bet-at-home ICE Hockey League fest - und bekommen nach der letzten Zwischenrunden-Runde einen Gegner. Das Dasein des abgeschlagenen Schlusslichts ist für die Black Wings mit dem heutigen Tag vorbei, es geht um die zweite Chance in der Hoffnungsrunde. Und da wird man aus zehn Spielen wohl sechs bis sieben Siege brauchen, um den Sprung in die