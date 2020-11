Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings 1992

Dornbirner EC Black Wings 1992 Erstes Bully: 18.11. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr.

Showtime für die Black Wings! Die Linzer sind im Retour-Spiel bei den Dornbirn Bulldogs gefordert, eine Reaktion zu zeigen. Eine Reaktion für die empfindliche 2:6-Niederlage am Samstag in Linz. Manager Gregor Baumgartner sprach im OÖN-Gespräch sogar vom schlechtesten Spiel der Saison.

Tatsächlich braucht es wohl eine Leistungssteigerung von einigen Spielern, um heute im Messestadion reüssieren zu können. Aber: Die Black Wings haben in Dornbirn eine klar positive Bilanz. Zwölf Auswärtssiege stehen nur sieben Niederlagen gegenüber. In 15 der 19 Spiele konnten die Linzer in der Vergangenheit Punkte mit nachhause nehmen.

Mit Ausnahme des erkrankten Marco Brucker kann Trainer Pierre Beaulieu auf den gesamten Kader zurückgreifen.

