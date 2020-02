Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 14.02. - 19:15

Wir berichten live ab 18.30 Uhr aus dem Messestadion in Dornbirn!

Ein weiteres Comeback?

Die Liwest Black Wings sind bereits gestern nach einer Trainingseinheit ins Ländle gereist. Dem Vernehmen nach mit dabei: Center Mark McNeill, der bereits seit einigen Tagen wieder voll im Training steht. Vielleicht steht er vor seinem Comeback. Für Julian Pusnik und Daniel Woger wird die Partie heute noch zu früh kommen.

Keine guten Erinnerungen

Führungen leichtfertig verschenken - das ist es, wodurch sich die Black Wings in jüngster Vergangenheit in Dornbirn meist ausgezeichnet haben. In den jüngsten sieben Auftritten der Black Wings in Dornbirn setzte es fünf Niederlagen. Zehnmal ging man in diesen sieben Spielen im Messestadion in Führung, achtmal konnten die Gastgeber ausgleichen. Der jüngste Auftritt im Ländle ist exakt drei Wochen her, auch da ließen sich die Black Wings die Butter vom Brot nehmen. Nach einem 0:2-Rückstand schafften die Black Wings das Comeback und sahen mit einer 3:2-Führung bis 18 Sekunden vor Schluss wie der Sieger aus. Dornbirn glich aus und gewann in der Verlängerung. Linz wäre zwar mit dem Sieg nach 60 Minuten trotzdem in der Qualifikationsrunde gelandet - allerdings hätten die Stahlstädter acht statt sechs Bonuspunkte ergattern können.

