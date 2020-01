Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 24.01. - 19:15

Wir berichten live ab 18.30 Uhr aus dem Messestadion in Dornbirn.

Punkte wären auch für die Qualification Round wichtig

Die Black Wings brauchen Punkte. Ob es nach den letzten zwei Runden dann für eine Playoff-Qualifikation reicht ist eigentlich unerheblich. Da die Qualification Round gemessen an Bonuspunkten aufgewertet wurde, gibt es nun für den Sechsten nach dem Grunddurchgang acht Bonuspunkte, also zwei Siege Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz. Der Siebente erhält sechs Bonuspunkte, der Achte immerhin vier. Der neunte Rang ist bereits an Fehervar vergeben (2 Bonuspunkte), den einen Bonuspunkt für den zehnten Platz machen sich Innsbruck und Dornbirn im Fernduell aus - bei einem Sieg der Linzer heute in Dornbirn wäre aber auch diese Diskussion beendet. Dornbirn wäre Letzter, Innsbruck würde mit einem Bonuspunkt starten.

Was braucht es für eine Playoff-Qualifikation?

Für eine Playoff-Fixqualifikation, also einen Platz unter den Top-5 braucht es mindestens fünf Punkte der Black Wings und Schützenhilfe. Graz muss noch in Znaim und gegen Dornbirn spielen. Bozen muss heute zuschauen und empfängt am Sonntag die Adler aus Znojmo, die ebenfalls noch Chancen auf die Top-5 hätten. Villach gastiert heute in Innsbruck und am Sonntag in Salzburg. Die aus mathematischer Sicht schwierigste Lösung für die Linzer ist aber die wohl potenziell wahrscheinlichste: Klagenfurt empfängt heute Wien, die Capitals spielen noch um eine Mini-Chance auf die Champions League und Platz eins. Am Sonntag gastieren die Rotjacken bei den Black Wings, es käme im Idealfall zum direkten Aufeinandertreffen, bei dem die Linzer mit einer garantiert positiven Saisonbilanz gegen den Meister aufwarten. Linz hätte dann einen Top-5-Platz aber immer noch nicht sicher, weil dazu auch noch entweder Bozen, Graz oder Villach zumindest einen Punkt abgeben müssten.

Fokus auf das heutige Spiel

Die Black Wings treten heute mit veränderten Sturmlinien, einem Rückkehrer und dem "Ersatz-Goalie" an. Soll heißen: Dan DaSilva steht Trainer Tom Rowe wieder zur Verfügung und wird in der dritten Linie sein Comeback feiern. Hunter Fejes wechselt von der zuletzt dritten in die zweite Formation und wird mit Justin Florek und Andreas Kristler auflaufen. Im Tor steht Jeff Glass, Kickert hat gestern die Reise ins Ländle aber ebenfalls mitgemacht und wird heute als Backup-Goalie zur Verfügung stehen.

So sieht der Spielplan aus

