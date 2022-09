Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren beim HC Pustertal

HC Pustertal - Black Wings Linz

HC Pustertal Black Wings Linz Erstes Bully: 24.09. - 19:30

Neuer Tag, neues Glück. Keine 22 Stunden nachdem in Bozen abgepfiffen wurde, werden die Black Wings heute bereits in Bruneck auf die Pustertaler Wölfe treffen. Dafür reisten die Linzer noch gestern spät abends nach Norden. Auch deshalb, weil in Bozen eine Baumesse stattfindet und Unterkünfte für 28 Personen schwer zu finden sind.

Sportlich wartet auf die Black Wings eine ausgeruhte Mannschaft, die aber wohl etwas unter dem großen HCB angesiedelt sein dürfte. Es stellt sich die Frage, wie viel Kraft die 1:2-Niederlage den Linzern gekostet hat. Eine Steigerung der offensiven Effizienz scheint aber für einen Punktgewinn unerlässlich. Nur einer von 31 Schüssen hat gestern den Weg ins Tor gefunden, bei Bozen waren es immerhin zwei aus 26.

“Bozen ist aggressiv aus der Kabine gekommen, da waren wir unter Druck und haben ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Danach war unser Spiel sehr gut. Wir hatten einige Möglichkeiten, das Match an uns zu reißen. Leider haben wir noch Probleme unsere Tore zu schießen", sagte Trainer Philipp Lukas.

Der Liveticker vom Spiel in Bozen zum Nachlesen:

Die weiteren Liga-Ergebnisse vom Freitagabend:

Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0:4

Fehervar AV19 - Olimpija Ljubljana 2:3

Graz 99ers - HC Innsbruck 1:6

Asiago Hockey - Red Bull Salzburg 3:5

bereits am Donnerstag:

Villacher SV - Vorarlberg Pioneers 8:5

