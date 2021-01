Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Wien

Black Wings 1992 - Vienna Capitals

Black Wings 1992 Vienna Capitals Erstes Bully: 05.01. - 19:15

Alle



Live-Kommentar



Nach sechs Heimspiel-Niederlagen in Folge sollen bei den Black Wings nun endlich wieder Punkte in der Linz-AG-Eisarena bleiben. Der jüngste Sieg gelang für die Linzer ausgerechnet gegen den heutigen Gegner, die Vienna Captials. Dieser Sieg ist allerdings bereits eineinhalb Monate her, gelang am 24.11.2020. Seither setzte es in sechs Heimspielen der Linzer ebenso viele Niederlagen. Gegen die Capitals haben die Linzer sogar die Chance, ein direktes Duell in dieser Saison für sich zu entscheiden. Ein Punktegewinn würde dafür schon reichen. Und es wäre zumindest ein kleiner Erfolg in einer bis dato verkorksten Saison der Stahlstädter.

Neuzugang wohl noch nicht spielberechtigt

Die Black Wings haben gestern die Verpflichtung von Zintis Nauris Zusevics bekannt gegeben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der 26-Jährige bereits heute für die Linzer auf dem Eis stehen wird. Es liegt an der Handlungsschnelligkeit der Behörden. Spätestens bis Freitag gegen den KAC sollten aber alle Papiere eingereicht sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at