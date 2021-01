Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Villach

Black Wings 1992 - Villacher SV

Black Wings 1992 Villacher SV Erstes Bully: 21.01. - 17:12

Alle



Live-Kommentar



Die Black Wings wollen im Hinblick auf die Zwischenrunde Fahrt aufnehmen. Ein nächster Schritt soll endlich ein Erfolgserlebnis auf heimischen Eis sein. Nach zehn Niederlagen in Folge wünschen sich die Linzer heute ein Ende der Negativserie in der Linz-AG-Eisarena gegen den Villacher SV.

Doch gegen die Adler gingen zwei der drei Saisonduelle verloren, wenn auch mit 2:3 und 3:4 nur knapp. Einmal konnten die Linzer einen 4:1-Auswärtserfolg gegen die Adler einfahren. Und mit Rob Daum kommt der Meistermacher der Saison 2011/12 an seine alte Wirkungsstätte.

Villach kommt mit dem Rückenwind eines Overtime-Erfolgs gegen Salzburg, eines Punktgewinns gegen Bozen und davor zwei Siegen in Serie gegen Wien und Dornbirn nach Linz. Generell lässt sich bei den Adlern ein Aufwärtstrend nach dem Comeback von Daum hinter der Bande feststellen. Von 14 Spielen in der Ära Daum 2 konnte der VSV sieben Siege einfahren, gegen Wien (2x), Bozen, Salzburg, Graz, Dornbirn und Linz.

Neuzugang vor Debüt

Personell gibt es Hoffnung, dass die zuletzt verletzt ausgefallenen Marco Brucker und Oskars Bartulis wieder zurück in das Aufgebot von Dan Ceman kommen. Außerdem wird Neuzugang Dennis Yan sein Debüt für die Black Wings geben. Valentin Leiler spielte gestern mit den Steel Wings auswärts im Grödnertal und könnte ebenfalls in den Kader zurückkehren. Linz könnte also erstmals seit Mitte Oktober wieder mit dem vollen Kader in ein Spiel gehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at