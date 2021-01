Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Salzburg

Black Wings 1992 - Red Bull Salzburg

Zwei Spiele haben Linz und Salzburg in dieser Saison gegeneinander erst absolviert. In den nächsten sieben Tagen folgen die Retourspiele, zuerst in Linz und in einer Woche in Salzburg. Bisher wurden bei beiden Spielen die Punkte in den Spielerbus der Gäste verfrachtet und mitgenommen: Salzburg gewann Anfang Oktober mit 6:3 in Linz, die Black Wings wenige Tage später mit 3:2 nach Verlängerung im Volksgarten.

Beim Duell in Salzburg hat sich auch ein gewisser Rick Schofield in die Schützenliste der Eisbullen eingetragen. Der Ex-Linzer, der zu Saisonbeginn etwas Zeit für die Anpassung in Salzburg gebraucht hat, konnte mittlerweile 14 Treffer selbst erzielen und 16 weitere vorbereiten. Er ist damit Topscorer der Salzburger.

Die Gäste kommen mit fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Spielen nach Linz. Dort ist am Freitag erst eine zehn Heimspiele andauernde Negativphase mit einem Sieg gegen den VSV beendet worden. Können die Black Wings gegen einen vermeintlichen Pick-Round-Teilnehmer den VSV-Heimsieg heute bestätigen?

Es wird eine gute Defensivleistung brauchen, einen tollen Tag der Goalies und einen effizienten Sturm brauchen, um die Eisbullen zu bezwingen. Salzburg hatte zwei Tage länger Zeit zur Regeneration. Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein.

