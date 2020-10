Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Red Bull Salzburg

Black Wings 1992 - Red Bull Salzburg

Black Wings 1992 Red Bull Salzburg Erstes Bully: 09.10. - 19:15

Die Black Wings wollen sich am dritten Wochenende der neuen Saison für das vorangegangene rehabilitieren. Nach dem gelungenen Start mit zwei Siegen in Klagenfurt und gegen Graz setzte es vergangenes Wochenende zwei Niederlagen (in Wien und gegen Villach). Die Aufgabenstellung für dieses Unterfangen klingt auf dem Papier schwierig. Heute ist Red Bull Salzburg in Linz zu Gast und am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel in Fehervar.

Mit Salzburg kehrt auch ein Spieler nach Linz zurück, der noch bis vor wenigen Wochen vier Jahre lang hier gelebt hat: Rick Schofield. Der vielseitig einsetzbare Stürmer war in der abgelaufenen Saison der Spieler mit den meisten Unterzahltoren, der Spieler mit der besten Plus-Minus-Statistik und auch in bei Toren, Assists und Punkten in den Top-5 der Liga. Aktuell führt der Kanadier die Faceoff-Statistik dieser Saison an.

Umgekehrt empfängt mit Luka Gracnar ein Meistergoalie der Salzburger seine Ex-Kollegen. Es bleibt abzuwarten, ob Gracnar seine früheren Mitspieler auf dem Eis begrüßen darf, oder ob er auch im fünften Spiel der Saison den Backup für David Kickert geben wird.

Die Eisbullen haben in dieser Saison erst zwei Duelle gespielt, beide wurde eindrucksvoll gewonnen. Auf einen 6:1-Sieg gegen den VSV in Runde eins folgte eine coronabedingte Absage in Bozen und ein 5:1-Sieg über die Bratislava Captials. Die Mozartstädter sind also noch ungeschlagen in dieser Saison, halten wie die Black Wings bei sechs Punkten.

Wir haben ein Quiz zu den Duellen zwischen den Black Wings und den Red Bulls angelegt. Gutes Gelingen!

Markus Prinz

