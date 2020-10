Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Liganeuling Bratislava

Black Wings 1992 - Bratislava Capitals

Black Wings 1992 Bratislava Capitals Erstes Bully: 16.10. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:30 Uhr live vom Spiel.

Für die Steinbach Black Wings 1992 gilt es heute, den ersten Sieg seit knapp drei Wochen zu feiern. Dafür steht EHC-Trainer Pierre Beaulieu fast der gesamte Kader zur Verfügung. Fast deshalb, weil Erstlinien-Center Juha-Pekka Hytönen aus privaten Gründen nicht eingesetzt werden kann. Andrew Kozek ist angeschlagen und deshalb fraglich. Es wird also Umstrukturierungen in der Mannschaft geben müssen.

Wer heute auf der Torhüter-Position beginnen wird, ist noch unklar. Gemäß der logischen Rotationsfolge wäre wieder Luka Gracnar dran. Andererseits braucht Einser-Goalie David Kickert wohl keine Spielpause, weil die Linzer am Sonntag spielfrei sind und deshalb viel Zeit zum Regenerieren haben.

Zum Gegner: Die Bratislava Capitals haben coronabedingt bisher erst drei Spiele absolviert: Die erste Runde musste Auftakt-Gegner Bozen wegen Corona-Fällen in der Mannschaft absagen, zwei Tage später empfing man Wien im Capitals-Derby und unterlag mit 2:7. In der dritten Runde unterlagen die Slowaken Salzburg 1:5, feierten tags darauf aber einen 2:3-Erfolg nach Penaltyshootout in Innsbruck. Das letzte Wochenende fiel abermals Corona zum Opfer, diesmal nach einer Infektion in der eigenen Mannschaft. Weil also einige Spiele nachgeholt werden müssen, steht Bratislava im Gegensatz zu den Black Wings vor einer Hammer-Woche: Nach dem Gastauftritt heute in Linz folgt am Sonntag einer in Graz. Am Dienstag empfängt man Bozen, am Freitag Klagenfurt und am Sonntag den VSV.

Bratislava hält also als Tabellenschlusslicht bei derzeit zwei Punkten, könnte allerdings mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt zu den Linzern aufschließen. Linz wiederum könnte mit einem Sieg zumindest kurzfristig in die Top-5 zurückkehren.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at