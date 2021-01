Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Klagenfurt

Black Wings 1992 - Klagenfurter AC

Black Wings 1992 Klagenfurter AC Erstes Bully: 08.01. - 19:15

Auswärtsmacht trifft auf Heimschwäche

Mit dem KAC kommt heute das aktuell beste Auswärtsteam der Liga in die Linz-AG-Eisarena. Die Rotjacken haben in der Fremde aus 15 Spielen 30 Punkte geholt und damit durchschnittlich zwei pro Spiel. Das erste Duell hier in Linz ging Anfang Dezember eindrucksvoll mit 4:0 an die Kärntner. Der KAC gewann vier der jüngsten fünf Spiele. Auf der anderen Seite stehen da die Black Wings, die die jüngsten fünf Spiele allesamt verloren haben, seit 24. November des Vorjahres auf einen Heimsieg warten und gerade einmal sechs Pünktchen von 42 möglichen Zählern in Heimspielen geholt hat. Die Ausgangslage könnte also deutlicher nicht sein.

Debüt für Zusevics

Erstmals in dieser Saison dabei sein wird Neuzugang Zintis Nauris Zusevics. Der Austro-Lette wird aber nicht das erste Mal ins Dress der Black Wings schlüpfen. 2017/18 absolvierte der Stürmer 13 Spiele für die Linzer. Zuletzt spielte Zusevics in der Alps Hockey League für den EHC Lustenau. Top-Scorer Dragan Umicevic hat "eine Kleinigkeit" im Unterkörper. Er konnte das Schlussdrittel gegen Wien nicht mehr absolvieren und wird erst heute nach dem Training entscheiden, ob ein Einsatz gegen Klagenfurt möglich ist. Noch unklar ist, ob Julian Pusnik heute ein Comeback nach Verletzung feiern kann.

