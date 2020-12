Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Klagenfurt

Black Wings 1992 - Klagenfurter AC

Black Wings 1992 Klagenfurter AC Erstes Bully: 04.12. - 19:15

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr.

Es tut sich was bei den Black Wings. Einerseits wurde gestern ein neuer Verteidiger verpflichtet, andererseits sind die Fans in Rage geraten. Heute geht es gegen den KAC, den man in Runde eins auswärts hochverdient mit 4:1 besiegen konnte. Seither hat sich aber vieles verändert. Die Black Wings sind mittlerweile abgeschlagenes Tabellenschlusslicht. Es gilt jetzt, den Anschluss an den Rest der Mannschaften nicht zu verlieren.

Dabei helfen soll auch Oskars Bartulis, ein lettischer Verteidiger, der über NHL- und KHL-Erfahrung verfügt und als solider Defensivverteidiger gilt. Es wird mehr aber als nur ein Signal brauchen, das weiß auch Manager Gregor Baumgartner. Ein Spieler, der zuletzt nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erwartet hat, soll auch heute auf der Tribüne sitzen. Zumindest war das zu Wochenbeginn geplant.

Das Team muss zurück zu alten Leistungen. Leistungen, wie zum Beispiel beim 4:1 in Klagenfurt. Und welcher Gegner wäre dafür besser, als der Rekordmeister selbst.

Bild: privat

Fans montierten Banner an Eishalle

Unzufrieden sind die Fans der Black Wings nicht nur mit der sportlichen Bilanz, sondern auch mit dem Umgang des Vereins mit (Ex-)Spielern. "Gebt den Spielern ihr Geld und uns Fans den Verein", forderte ein gestern an der Halle angebrachtes Transparent der "Angry Fans" auf. Mehr dazu im Link unten.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at