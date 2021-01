Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Innsbruck

Black Wings 1992 - HC Innsbruck

Betrachtet man die jüngsten zehn Spiele, kommt es heute zum Duell der beiden Schlusslichter in der Liga. Acht Punkte konnten die Black Wings in diesen zehn Spielen sammeln, Innsbruck gar nur sieben. Folgerichtig sind die Innsbrucker, die zum Jahreswechsel noch Chancen auf die Top-Fünf hatten, in das Mittelmaß der "Bottom-Six" abgerutscht. Trotzdem konnten die Haie in dieser Saison 16 Punkte mehr als die Oberösterreicher holen. Vor allem die beiden direkten Duelle konnten die Tiroler für sich entscheiden (5:1 in Linz, 6:3 in Innsbruck).

Es kommt zum Duell zwischen den drei Verfolgern von Liga-Toptorschütze Ty Loney (20 Tore). Brian Lebler kam als bester Linzer in dieser Saison auf 18 Treffer, Daniel Ciampini (19) und Braden Christoffer (16) waren für die heutigen Gäste am erfolgreichsten. Ebenso sind Ciampini (42 Punkte) und Christoffer (37) in der Topscorer-Wertung in den Top-4 der Liga. Dazu zählt auch Dragan Umicevic auf Platz zwei (38 Punkte).

Bei den Linzern wird erst heute Mittag über einen Einsatz von Zintis Zusevics und Oskars Bartulis entschieden. Ausfallen wird wohl Alexander Lahoda, der sich am Dienstag gegen Salzburg eine Unterkörperverletzung zugezogen hat. Bei ihm will man kein Risiko eingehen im Hinblick auf die Zwischenrunde.

