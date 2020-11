Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen HCB Südtirol

Black Wings 1992 - HCB Südtirol

Black Wings 1992 HCB Südtirol Erstes Bully: 20.11. - 19:15

Wir berichten live ab 18:30 Uhr.

Nach drei Niederlagen in Serie und dem Fast-Absturz auf den letzten Tabellenrang sind die Black Wings heute gefordert. Vor allem das Programm der nächsten fünf Tage gibt wenig Hoffnung auf fixen Punktezuwachs. Heute gastiert der einer der Meisterschaftsfavoriten, der HCB Südtirol, in der Stahlstadt. Am Sonntag geht es für das Team von Pierre Beaulieu nach Graz, zum aktuellen Tabellenführer. Und am Dienstag gastieren die Vienna Capitals, die die Tabelle nach Verlustpunkten anführen, in Linz. Jausengegner ist also keiner dabei und die Zeit dazwischen knapp bemessen.

Das Positive in den Vordergrund: Die Linzer haben sich in Dornbirn nach katastrophalem Beginn gesteigert. Auch im Vergleich zur Partie am vergangenen Samstag. Es braucht aber einen weiteren Schritt, um endlich wieder einmal zu punkten. Vor allem - und das hat Trainer Pierre Beaulieu nun schon zum wiederholten Male kritisiert - müssen sich einige vermeintliche Leistungsträger enorm steigern.

Da sprechen wir etwa von einem Andrew Kozek, der für einen vermeintlichen 25-Tore-Stürmer bis jetzt offensiv nur ein laues Lüftchen war. Da sprechen wir über einen Sebastien Piche, der offensiv wie defensiv bis dato einiges schuldig geblieben ist. Zwei Gegentore ließen sich etwa in Vorarlberg auf seine Fehler zurückführen. Da sprechen wir auch von einem Will Pelletier, der zwar in manchen Partien bereits überzeugen konnte, in anderen aber völlig untergetaucht ist. Da sprechen wir von einem Andrew Nielsen, der bis jetzt noch gar nicht in seine Rolle gefunden hat und bisher nur mit vielen unnötigen Stockfouls aufgefallen ist. Und da sprechen wir auch über sogenannte "Junge", die sich bisher auch in den Schwächephasen der Import-Spieler nicht für höhere Aufgaben empfehlen konnten.

Es gibt also viele Baustellen bei den Black Wings. Aber diese Liga hat bisher gezeigt, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann. Vor allem, wenn Südtirol die Linzer unterschätzen sollte.

Die weiteren Spiele am heutigen Freitagabend:

17:30 Uhr: Bratislava Capitals - Graz 99ers

19:15 Uhr: Dornbirn Bulldogs - Klagenfurter AC

