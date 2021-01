Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Bratislava

Black Wings 1992 - Bratislava Capitals

Black Wings 1992 Bratislava Capitals Erstes Bully: 12.01. - 19:15

Dreimal trafen die Bratislava Captials in ihrer ICE-Premierensaison bisher auf die Black Wings 1992, dreimal gab es für die Linzer nichts zu jubeln. Ein doch nicht ganz eingeplanter Punktegewinn in Dornbirn gibt Hoffnung darauf, dass - wie gegen die Bulldogs - das vierte Saisonduell zugunsten der Linzer endet.

Der Rückstand der Linzer in der Tabelle auf die Vorletzten aus der Slowakei beträgt "nur noch" elf Punkte. Aus den jüngsten sieben Spielen konnten die heutigen Gäste nur einen Sieg holen - am 3. Jänner auswärts in Linz (4:3). Heute wird wieder in der Stahlstadt gespielt, weil die Heim-Arena in Bratislava nicht zur Verfügung steht. Ob jemand von den Verletzten heute sein Comeback geben wird, ließen sich die Linzer nicht entlocken.

